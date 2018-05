Recensione Dogman | film di Matteo Garrone sul “Canaro” in concorso a Cannes 2018

correttainformazione

(Di martedì 22 maggio 2018) Ladel” di, nelle sale da giovedì 17 maggioe inal Festival di. Marcello è un uomo esile che gestisce una toeletta per cani, dove li lava, cura e acconcia, riscontrando anche un certo successo. Tutti gli vogliono bene, dai suoi dirimpettai di negozio sino all’amore della figlia, tra questi c’è anche un omone che è eccessivamente presente nella sua vita: Simone, detto Simoncino. Il loro rapporto è un’amicizia sincera? O le cose prenderanno una via inaspettata?di) sul delitto del “Canaro” I fatti che riguardano la figura delsono stati protagonisti nelle cronache di fine anni ’80. Il perché un uomo agisce in un certo modo è spesso una delle suggestioni che arriva a chi è un osservatore del quotidiano, come un artista. Lo è stato Sorrentino che ha cercato di ...