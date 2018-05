Rec Room | il titolo social per PS4 e PC si arricchisce con Rec Royale” | la

eurogamer

(Di martedì 22 maggio 2018) I popolarissimi Fortnite e PUBG ormai stanno ispirando moltissimi giochi. varie produzioni e titoli in arrivo includeranno la famosa modalità battle royale ma, nel caso di Rec, assisteremo a qualcosa di abbastanza insolito.Stando a quanto riportato da Twinfinite, il giocoper PS4 e PC che utilizza la realtà virtuale accoglierà una modalità battle royale, chiamata "Rec Royale". La modalità unirà, appunto, la realtà virtuale con il genere in voga, anche se ci saranno delle differenze, come ad esempio nel numero di giocatori, che sarà limitato a 16.Rec Royale si svolgerà all'interno di un parco nazionale con campi estivi, montagne, foreste, avamposti, burroni e laghi. I giocatori potranno contare sul "sistema di zaini" per contenere più armi. Al momento del lancio, la modalità offrirà anche il supporto per giocare in squadra.Read more…