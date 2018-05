RC Auto | ecco l’Arbitro per le controversie tra automobilisti e assicurazioni

Bollo Auto : per chi non paga niente revisione - ecco tutte le novità 2018 : In tema di Bollo auto e revisione ci sono una serie di novità: la prima riguarda proprio l’introduzione di un certificato di revisione reso obbligatorio dal dm 214/2017, in attuazione della direttiva europea 2014/45. Tale documento contiene dati come: il numero e la targa del telaio, la lettura del contachilometri, il luogo e la data del controllo, la categoria del veicolo, le carenze individuate, il risultato del controllo tecnico, numero dei ...

Ecco I Sistemi Di Sicurezza Obbligatori In Auto Dal 2021 : L’Unione Europea continua la sua missione per ridurre le vittime per incidenti Auto: Ecco tutti i nuovi Sistemi di Sicurezza Obbligatori su tutte le nuove Auto dal 2021 Sistemi Di Sicurezza Obbligatori In Auto Dal 2021 Sono in arrivo enormi cambiamenti per quanto riguarda i Sistemi di Sicurezza che vengono installati sulle nostre Automobili. La […]

Giochi Auto iPhone : ecco i migliori : La maggior parte degli utilizzatori di smartphone utilizza lo stesso non solo per questioni lavorative ma anche per svago. Parlando di iPhone nello specifico, su App Store è possibile trovare una grandissima varietà di Giochi per ogni passione e divertimento. Oggi andremo ad analizzare i Giochi Auto iPhone e alcuni di essi fanno parte anche della nostra selezione dedicata ai migliori Giochi iPhone. Sullo Store di Apple, i Giochi Auto iPhone sono ...

Sospensione contributi Autonomi : ecco cosa fare : I lavoratori autonomi ed i lavoratori che hanno un contratto di co.co.co., hanno la facoltà di poter sospendere il versamento obbligatorio dei contributi previdenziali (INPS) e assistenziali (INAIL) qualora si verifichi un evento di malattia o infortunio grave che non permette il normale svolgimento dell’attività lavorativa. La novità è contenuta nell’art. 14, co. 3 della L. n. 81/2017 (c.d. Jobs Act autonomi), ora recepita dall’INPS con ...

MasterBox MB510L : ecco il case di Cooler Master il cui design rende omaggio alle Auto da competizione : Cooler Master, azienda taiwanese che da oltre 25 anni è un punto di riferimento nella progettazione e produzione di componenti per computer e periferiche ad alte prestazioni è lieta di annunciare il lancio ufficiale del case MasterBox MB510L, un prodotto il cui design rende omaggio alle auto da competizione e alle alte prestazioni.I dettagli nel comunicato ufficiale:Tra le caratteristiche più interessanti del case, sono degni di nota il ...

Calciatori e Auto - un legame indissolubile : ecco le spese della Serie A : Sono diversi i Calciatori del nostro campionato disposti a fare follie pur di assicurarsi una vettura da sogno L'articolo Calciatori e auto, un legame indissolubile: ecco le spese della Serie A è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Road trip tra i trend di viaggio 2018 : ecco i migliori itinerari per scoprire il Bel Paese in Auto : Liligo – il primo motore di ricerca di viaggi, voli low cost e noleggio auto online – ha reso noti suggerimenti e itinerari on the Road per scoprire le principali punte di diamante della cultura e della tradizione italiana viaggiando a bordo di un’automobile. Anche per l’estate 2018, infatti, il Road trip si conferma un trend di viaggio per la maggior parte dei turisti, che prediligono per le proprie vacanze un tour in auto lungo i 7.458 km di ...

Paura in strada - Autobus prende fuoco con persone a bordo : ecco cosa è accaduto Video : Non è il primo caso di incidenti di questo genere che si verificano nella Capitale. Un autobus della linea urbana ha preso fuoco [Video] nel centro storico cittadino di Roma. Con molta probabilita' le cause del principio di incendio sarebbero da riscontrare in un corto circuito. Da qui avrebbe avuto origine un esplosione e poi le fiamme che in breve tempo hanno avvolto l'intero veicolo adibito al trasporto delle persone. Sul posto sono ...

Auto sportive - ecco le 'scoperte' per tutti i gusti e le tasche : la spider per eccellenza, la più venduta al mondo. Trazione posteriore, circa di 1000 kg di massa e un feeling alla guida che i giapponesi chiamano

Carmen Di Pietro sull’Autobus che ha preso fuoco a Roma : ecco come si è salvata : Carmen Di Pietro era sull’autobus che ha preso fuoco a Roma Grosso spavento per Carmen Di Pietro. La showgirl era sull’autobus che ha preso fuoco a Roma nella mattinata di martedì 8 maggio. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip lo ha comunicato su Instagram, dove ha postato uno scatto del mezzo incendiato in via del […] L'articolo Carmen Di Pietro sull’autobus che ha preso fuoco a Roma: ecco come si è salvata ...