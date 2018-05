Ramallah | un video dall’ospedale per smentire l’aggravamento delle condizioni di Abu Mazen

ilfattoquotidiano

(Di martedì 22 maggio 2018) Perche ledel presidente palestinese Abusiano serie, da ieri ci sono voci adi un aggravamentosue, dopo un terzo ricovero in ospedale in una settimana a seguito di un intervento all’orecchio, nella struttura medica Intishari, alla periferia della capitale de facto dei palestinesi. Nuovi esami medici hanno rilevato una seria infezione al polmone destro, che stando al dottor Saed Sarahna – che dirige il centro medico -, sta dando esiti positivi ma l’anziano leader deve ancora stare ancora sotto stretta osservazione. Abu, 83 anni e forte fumatore ha una salute piuttosto malandata. Negli anni passati è stato curato per un tumore alla prostata e problemi alla milza. Lo scorso anno durante una visita negli Usa ha avuto un mancamento – è stato brevemente ricoverato presso un ospedale di Baltimora – attribuito alla ...