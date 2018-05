Ragazzi come zombie dopo aver assunto la nuova droga sintetica

Roma - Comune chiede arretrati a “Il grande cocomero” : “Aiutiamo Ragazzi con disturbi psichici - ora rischiamo la chiusura” : La storia dell’associazione Il grande cocomero di San Lorenzo a Roma, che festeggia quest’anno i suoi primi 25 anni, è estremamente particolare: nasce nei locali dove Francesca Archibugi ha girato “Il grande cocomero”, il film cult del 1993, con protagonista Sergio Castellitto, che racconta la figura dello psichiatra Romano Marco Lombardo Radice. Radice, oltre ad essere il co-autore di “Porci con le Ali” assieme a Lidia Ravera, è il medico ...

FACEBOOK LANCIA IL "PORTALE DEGLI ADOLESCENTI"/ Il decalogo per i Ragazzi : come restare al sicuro sul social : FACEBOOK LANCIA il “portale DEGLI adolescenti”, una piattaforma per educare i giovani sull’uso del social: nuova iniziativa del noto social network per rendersi ancora più trasparente(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 16:01:00 GMT)

Con i Ragazzi “scortati” sui bus della movida : «Come i narcos in gita» | : Sulla linea Amt della notte per il levante, la sorpresa dei giovanissimi sotto osservazione. Soddisfatti gli altri passeggeri e gli autisti

basilico e mortaio : 1500 bambini e Ragazzi imparano a fare il pesto come una volta : Sessanta scuole da levante a ponente, per un totale di circa 1500 tra bambini e adolescenti, sono state scelte per i Laboratori del basilico Genovese DOP, incontri di promozione e valorizzazione del ...

"Ma come ti sei vestito" - Ragazzino preso a testate da bullo : Fu aggredito, per come era vestito, da un bullo spalleggiato da amici e finì in ospedale per diverse fratture . Per il fatto, accaduto la sera del 21 ottobre scorso in piazza delle Muse ai Parioli, ...

Amici - Simona Ventura si scaglia contro Heather : "Si comporta come una Ragazzina" : Una nuova voce si aggiunge alla lite tra Biondo e Heather Parisi. Dopo la lettera della mamma del cantante...

Samsung con il MIUR - come avvicinare i Ragazzi allo sviluppo di app Android - : Parte integrante sono le cosiddette Soft Skills , cioè l'acquisizione di quelle competenze trasversali essenziali per un inserimento efficace nel mondo del lavoro, competenze sempre più apprezzate e ...

Jersey Shore : guarda com'erano i Ragazzi ai primissimi casting e come sono oggi : Venerdì 6 aprile alle 22.50 sempre su MTV , Sky 133, e in streaming su NOWTV potrai gustare di nuovo l'episodio con la replica doppiata. Ma come sono cambiati i ragazzi di Jersey Shore dal 2009, ...

Nigeria - 4 Ragazzine usate come kamikaze : 5 morti - 13 feriti : Nigeria, 4 ragazzine usate come kamikaze: 5 morti, 13 feriti Nella zona sono molto attivi i terroristi islamici di Boko Haram. L’attacco è arrivato poco intorno alle 22, orario in cui nel villaggio scatta il coprifuoco e la maggior parte degli abitanti si trovava in casa Continua a leggere

Come il comune di Roma ha tolto la speranza ai Ragazzi di Ostia : In questi giorni sulla spiaggia di Ostia, a pochi passi dal luogo in cui oltre 40 anni fa venne ucciso Pier Paolo Pasolini, sì sta consumando un nuovo delitto: l'omicidio della speranza dei tanti ragazzi sfortunati che negli anni scorsi, proprio su quella spiaggia, avevano grazie al lavoro cominciato a vincere la loro battaglia contro l'emarginazione.La vicenda è quella degli otto chioschi fatti demolire dal comune di Roma nelle ...