Quarant' anni dalla 194 | come l' Italia è arrivata ad avere una legge sull' aborto

MPV Umbria. Legge sull'aborto - Quarant'anni dopo : Oggi appare "politicamente scorretto" ricordare pubblicamente questa verità, che anche la scienza ci conferma: se infatti è possibile curare ormai molte patologie umane durante il periodo prenatale, ...

In Provincia " Il punto sulla legge 180 a Quarant'anni dalla sua promulgazione. Perugia antesignana nell'assistenza ai malati : Mismetti: "Necessario riportare al centro del dibattito il tema della salute mentale" , UMWEB, Perugia, - "Si parla a giusto titolo di Trieste, ma si dimentica che Perugia e la sua Provincia hanno ...

Sapete che da Quarant’anni rane e rospi affrontano un’enorme epidemia? : Ora finalmente sappiamo da dove arriva il fungo che in questi anni ha fatto estinguere un terzo delle specie di rane The post Sapete che da quarant’anni rane e rospi affrontano un’enorme epidemia? appeared first on Il Post.

Sanità - La "180" Quarant'anni dopo - al via gli eventi della Provincia : Era il 1975 quando l'uscita del film sui giornali risuonò come 'una risposta politica alla follia'. https://www.youtube.com/watch?v=5ceZlU6dVPM Dentro le proprie mura Regia di Carlo Corinaldesi - ...

Quarantesimo anniversario della legge Basaglia : eredità e nuove prospettive : "Il 13 maggio di quarant'anni fa il Parlamento italiano approvò una riforma fortemente innovativa - nota come "legge Basaglia" - che modificò la concezione e i criteri dell'assistenza psichiatrica, superando la logica di mera custodia dei manicomi. Si tratta di norme che hanno collocato l'Italia in posizione d'avanguardia e, ancora oggi, costituiscono un motivo d'orgoglio per la nostra cultura e la nostra civiltà". Lo scrive il presidente Sergio ...

Per i 40 anni della Legge Basaglia - Festina Lente Teatro presenta 'La vita fragile. Ha Quarant'anni la Legge Basaglia' : In questi anni si è formato un gruppo stabile aperto, fatto di attori fuori dagli schemi, che collabora con me nella realizzazione degli spettacoli. Un gruppo di straordinaria umanità, capace di ...

L’Aquila - il 9 maggio un convegno per ricordare Aldo Moro a Quarant’anni dalla morte : L’AQUILA – Si è svolto il 9 maggio scorso a L’Aquila, organizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio, un convegno commemorativo

Quarant’anni fa la morte di Moro : la psicologia del terrore Video : Roma, 9 maggio del 1978, quarant’anni fa si concluse una delle vicende più tragiche del nostro paese. Dopo il rapimento del 16 marzo e i 55 giorni di reclusione, si spegne il politico Aldo Romeo Moro per mano delle Brigate Rosse, la famosa associazione terroristica di estrema sinistra che negli anni ’70 ha seminato il terrore nel nostro paese. L’intento dei sequestratori era quello di combattere il capitalismo frenando l’avanzata del Partito ...

Quarant'anni fa il delitto Impastato : così moriva l'uomo che sfidò la mafia con l'ironia : Ma l'inchiesta del giudice Rocco Chinnici ribaltò la tesi dell'attentato fallito e il processo si concluse con la condanna all'ergastolo di don Tano Badalamenti, il boss di Cinisi bersaglio degli ...

Quarant’anni fa la morte di Aldo Moro. Mattarella : “L’unità del popolo italiano ha sconfitto il terrorismo” : Quarant’anni dopo il ritrovamento del corpo di Aldo Moro, la politica rende omaggio allo statista assassinato dalle Brigate Rosse dopo una lunga prigionia e dopo la strage di via Fani. In via Caetani, dove i terroristi fecero ritrovare la salma dello statista nel bagagliaio di una Renault 4 rossa, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ...

Quarant'anni l'omicidio di Aldo Moro Mattarella depone una corona : 'Oggi minaccia terroristica diversa' : In occasione del 40esimo anniversario del ritrovamento del corpo di Aldo Moro si è svolta in via Michelangelo Caetani la cerimonia di commemorazione. Una corona è stata deposta dal Presidente della ...

Quarant'anni fa veniva ucciso Aldo Moro - Mattarella depone una corona a via Caetani : 'Oggi minaccia terroristica ha forme nuove' : ... da strategie eversive messe in atto, talvolta, con la complicità di soggetti che tradivano il loro ruolo di appartenenti ad apparati dello Stato, da una violenza politica che traeva spinta da ...