Quantic Dream pubblicherà quattro cortometraggi realizzati durante lo sviluppo di

Detroit : Become Human - la genesi della nuova avventura di Quantic Dream per PlayStation raccontata da Adam Williams : Detroit: Become Human è un’avventura dinamica, in arrivo esclusivamente per Play Station 4 il 25 maggio, che proietta il giocatore in un futuro in cui gli androidi affiancano ed assistono gli esseri umani nella quotidianetà, non senza una buona dose di diffidenza nei loro confronti da parte di quest’ultimi. In occasione del Preview Event dedicato al titolo tenutosi a Milano, abbiamo avuto la possibilità di conoscere ed ...

Detroit : Become Human - gli androidi possono provare sentimenti? Un primo sguardo all’avventura futuristica di Sony e Quantic Dream : Gli androidi sognano pecore elettriche? Sicuramente su Detroit: Become Human, ultima fatica di Quantic Dream e di David Cage, sì: provano sentimenti, piangono e sono molto più umani degli stessi umani. Questo il primo impatto che abbiamo ricevuto dal titolo, in arrivo a maggio esclusivamente su Playstation 4, dopo appena 10 minuti di gioco durante un evento ad esso dedicato organizzato nelle scorse settimane da Sony. Tre personaggi molto diversi ...

Si torna sul caso Quantic Dream : la compagnia porta i giornalisti in tribunale : Nel mese di gennaio di quest'anno, come probabilmente ricorderete, scoppiò un'aspra polemica con protagonista Quantic Dream, ovvero lo studio responsabile dell'atteso Detroit: Become Human, di Heavy Rain e Beyond Two Souls.Degli ex dipendenti dello studio di David Cage accusarono la compagnia di creare un ambiente di lavoro "tossico", con spiacevoli episodi di omofobia e razzismo fino al prolungamento dei turni di lavoro.In seguito, Quantic ...

4K nativi per Detroit Become Human? Quantic Dream chiarisce con una intervista : Detroit Become Human è un'altra delle esclusive PlayStation 4 che sarà lanciata a breve, precisamente a maggio. Con l'uscita di PS4 Pro, gli sviluppatori stanno cercando di sfruttare appieno la potenza extradella console. Pare si sia creato un equivoco attorno a un'intervista. Inizialmente si era pensato che il gioco girasse a 4K nativi, ma poi è arrivato il chiarimento. Lo sviluppatore Quantic Dream ha confermato che Detroit Become Human girerà ...