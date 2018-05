“Quanti???” GF | la clamorosa notizia su Barbara D’Urso e non solo Si parla di milioni

caffeinamagazine

(Di martedì 22 maggio 2018) Nel giro di un weekend ben dieci marchi hanno deciso di interrompere la partnership con il Grande Fratello. quella che Maurizio Costanzo definisce “una finestra sulla discarica”, causando un danno economico in quel di Cologno. Bellaoggi Italia, Acqua Santa Croce, Screen Haircare, Gulliver Supermercati, Nintendo, F**K, Changit, Fratelli Beretta, Givova, Caffè Borbone hanno preferito abbandonare il reality di Canale 5 con effetto immediato: a memoria non era mai successo nella storia della televisione. La motivazione è sempre la stessa, quasi in coro: ”Ci dissociamo e condanniamo i comportamenti dei concorrenti del programma”. In particolare dopo gli atti di bullismo nei confronti della concorrente Aida Nizar e soprattutto dopo l’esclusione di quest’ultima si è creato una vera e propria protesta social, specialmente su Twitter, attraverso l’hashtag #AdiosGF15. Nella ...