Quando Giuseppe Conte difendeva il metodo Stamina

(Di martedì 22 maggio 2018) Mentreguarda in lontananza Palazzo Chigi, dentro e fuori dal Movimento 5 Stelle montano i mal di pancia. Il governo gialloverde sarà guidato da un premier non eletto. Proprio come Mario Monti, per intenderci. "L'ho presentato prima delle elezioni nella mia squadra di governo, noi siamo stati votati da 11 milioni di cittadini - si difende Luigi Di Maio - ci ha messo la faccia in campagna elettorale e dove è stato ha lasciato il segno perché ha sempre preteso un rigore etico-morale prima ancora di quello legale". Un rigore che, però, va a farsi benedire se si vanno a vedere le incongruenze riscontrate nel suo curriculum e il sostegno a quella colossale truffa che fu il.L'incontro con il Movimento 5 Stelle risale a quattro anni fa. "Mi chiesero se ero disponibile a farmi nominare nell"organo di autogoverno della giustizia amministrativa". A creare il ...