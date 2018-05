PSG | per Buffon l' onta della panchina è vicina

Il PSG vuole espandere il brand nelle Americhe : aperto nuovo ufficio a New York : Il Paris Saint-Germain prosegue nel lavoro di espansione del brand: il club francese dopo l’Asia punta le Americhe, aprendo un nuovo ufficio del club a New York. Questo terzo ufficio per il club al di fuori della Francia segue la prima apertura a Doha, attualmente gestita da Fabien Dilem, e una seconda a Singapore gestita […] L'articolo Il Psg vuole espandere il brand nelle Americhe: aperto nuovo ufficio a New York è stato realizzato ...

La notte del Maestro - Buffon allo scoperto : “PSG? Ecco la situazione” : Si sta giocando la partita d’addio di Andrea Pirlo, presenta anche il portiere Buffon che ha dato importanti indicazioni sul futuro e sul trasferimento al Psg, Ecco le indicazioni a Sky Sport: “L’ultima partita? Ero sereno, ero un uomo rinfrancato che ha ricevuto tante testimonianze di stima e affetto. E’ come fosse stata la giornata del raccolto di ciò che ho seminato durante la carriera. E’ stato un orgoglio. Cosa ...

Gigi Buffon - Alessandro Alciato : 'Gigi Buffon al PSG. E vuole tornare in nazionale'. Perché il Milan è fregato : Il portierone avrebbe deciso e Alciato lo comunica in diretta su Sky Sport: 'Sì, Buffon sarà il prossimo portiere del Psg . E non farà la partita d'addio alla Nazionale Perché vuole riconquistarla'. ...

Juventus - Buffon-PSG : offerto biennale da 20 milioni a stagione. Arriva Perin… : Buffon-PSG- Il PSG si prepara ad abbracciare Gianluigi Buffon. Secondo quanto riportato dai colleghi di “Rai Sport“, la società parigina avrebbe già offerto un biennale da 20 milioni di euro a stagione all’ormai ex portiere bianconero. La sensazione è che Buffon possa prendersi ancora qualche giorno per riflettere sul da farsi, ma le parti sembrerebbero […] L'articolo Juventus, Buffon-PSG: offerto biennale da 20 milioni a ...

Buffon - il tradimento è clamoroso : Gigi sceglie il PSG per inseguire la Champions - così finisce l’ultima bandiera : Incredibile Buffon, il portiere ha raggiunto l’accordo con il Psg e guiderà la porta del club francese nella prossima stagione. L’estremo difensore ha salutato la Juventus nella gara di campionato contro il Verona, grande emozioni allo Stadium con il commovente addio di tutto lo stadio. Buffon sembrava indirizzato verso il ritiro poi la proposta del Psg che ha cambiato le carte in tavola. Nelle ultime ore nuovo contatto tra le parti ...

Calciomercato Juve - scambio 'due per uno' con il PSG? La situazione Video : La Juventus potrebbe fare una vera e propria rivoluzione nella prossima sessione di Calciomercato estivo. Molto dipendera' dal futuro di Massimiliano Allegri, che non ha ancora preso una decisione certa su dove allenera' nella prossima stagione. Max è tentato da alcune proposte che gli stanno arrivando dalla Premier League, il campionato in cui ha sempre sognato di allenare. La dirigenza bianconera, dunque, dovra' dargli la garanzia di alcuni ...

Al Khelaifi - PSG? Peccato per Champions : PARIGI, 20 MAG - Qual è il bilancio della stagione del Paris SG? "Sono molto soddisfatto, abbiamo vinto quattro titoli - risponde il presidente Al Khelaifi, che fa il bilancio della stagione dei suoi -...

Al Khelaifi - PSG? Peccato per Champions : ANSA, - PARIGI, 20 MAG - Qual è il bilancio della stagione del Paris SG? "Sono molto soddisfatto, abbiamo vinto quattro titoli - risponde il presidente Al Khelaifi, che fa il bilancio della stagione ...

Buffon-PSG - un colpo di scena dietro l’altro : il patron Al-Khelaifi esce allo scoperto : Al-Khelaifi è stato interpellato in merito alla possibilità che Gigi Buffon vesta la maglia del Psg nella prossima stagione dopo l’addio alla Juventus Buffon-Psg, una suggestione che sta mandando in tilt tifosi ed addetti ai lavori nelle ultime ore. Il portiere ha dato l’addio ieri alla Juventus e dopo non essere riuscito a conquistare la Champions League in bianconero, potrebbe tentare un ultimo assalto con un’altra ...

DIRETTA / Caen PSG (risultato finale 0-0) streaming video e tv : punto salvezza per il Caen : DIRETTA Caen Psg: info streaming video e tv del match valido nella 38^ e ultima giornata della Ligue 1 francese. La compagine di Emery è già campione nazionale. (Pubblicato il Sat, 19 May 2018 22:54:00 GMT)

Juventus - Marotta svela : “il PSG è in corsa per Buffon” : Juventus, Marotta ha parlato del futuro di Buffon con l’ipotesi legata al Psg che prende sempre più piede: ecco le parole dell’ad bianconero “Buffon-Psg? Dovrà decidere tra alcune posizioni dietro la scrivania oppure continuare a giocare, se dovesse optare per questa seconda scelta quella squadra francese è in corsa”. Lo dice l’ad della Juventus, Beppe Marotta, commentando ai microfoni di Premium Sport le ...

Gigi Buffon esce allo scoperto : contratto di due anni al PSG : Gigi Buffon la prossima settimana comunicherà la sua prossima destinazione che non sarà Juventus. Il portiere lascia la Vecchia Signora ma non il calcio. Sono tante le big interessate a lui, incluso il Real Madrid, ma la pista più attuale è il Psg. Ci sono stati infatti contatti tra Parigi e il calciatore. Le Parisien anticipa anche i termini della proposta: contratto biennale.--Real e Psg sono le mete preferite dall’ex portiere bianconero che ...

PSG su Buffon! Dalla Francia non hanno dubbi : biennale sontuoso per inseguire il sogno Champions League : Dalla Francia arriva la clamorosa indiscrezione che vorrebbe il PSG pronto ad offrire un ricco biennale a Buffon a fine stagione Quest’oggi in conferenza stampa, Gigi Buffon ha annunciato il suo addio alla Juventus. Dopo tanti anni di vittorie straordinarie, trofei e successi, Buffon ha deciso di svestire la maglia bianconera ma di riservarsi qualche giorno di riflessione per pensare al suo futuro. Se è certo l’addio alla Juventus (almeno da ...

Gigi Buffon : 'Lascio la Juventus - ma ho ricevuto offerte importanti per continuare a giocare'. Real e PSG : non molla? : Le clamorose indiscrezioni della vigilia paiono essere confermate: Gigi Buffon lascia la Juventus, ma probabilmente non il calcio. Lo ha detto il diretto interessato nell'attesissima conferenza stampa ...