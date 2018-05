PS5? Non prima del 2020 | per Matt Piscatella

"Non ci aspettiamo niente di rivoluzionario da PS5 e dalla prossima Xbox" : Fin ora ogni generazione di console ha apportato miglioramenti visivi e promesse di giochi sempre più grandi e articolati, sottolinea Gamingbolt.Questa considerazione vale anche per questa generazione, per quanto esse abbia a tutti gli effetti necessitato di più tempo per decollare. Infatti i giochi che hanno rimarcato in maniera netta ed evidente con la generazione precedente sono arrivati, seppur con una lentezza maggiore, ma abbiamo comunque ...

PS5 Non arriverà prima del 2020? : Negli ultimi tempi i rumor sulla prossima PlayStation sono diventati sempre più insistenti e numerosi. Sicuramente in casa Sony si sta progettando la nuova console che sostituirà PS4 e PS4 Pro, ma a quanto pare per vedere la macchina "next gen" dovremo aspettare almeno il 2020, come già dichiarato recentemente dal noto analista Michael Pachter.Questa volta le indiscrezioni arrivano da un report di Kotaku. Come segnala Gematsu, Jason Schreier di ...