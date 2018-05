Procedimenti Uefa per Liverpool e Roma

L’Uefa ha aperto dei Procedimenti disciplinari nei confronti di Liverpool e Roma : L’Uefa ha aperto dei procedimenti disciplinari nei confronti di Liverpool e Roma dopo la semifinale d’andata di Champions League giocato il 24 aprile in Inghilterra. Nella riunione del prossimo 31 maggio della Commissione disciplinare, etica e di controllo dell’Uefa i Reds saranno chiamati a rispondere di accensione di fumogeni, lancio di oggetti e disordini dei tifosi, accusa quest’ultima mossa anche nei confronti della ...

Juventus - Gianluigi Buffon/ L’Uefa apre due Procedimenti disciplinari per la gara col Real Madrid : Juventus, Gianluigi Buffon: L’Uefa apre due procedimenti disciplinari per la gara col Real Madrid. Il primo riguarda il cartellino rosso ricevuto, il secondo, le dichiarazioni post-gara(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 16:21:00 GMT)