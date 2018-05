Probabili Formazioni Pisa-Viterbese | Ritorno Playoff Lega Pro 23-05-2018

Probabili Formazioni Reggiana-Juve Stabia - Serie C-Play Offs ottavi di finale 23-05-2018 : Reggiana-Juve Stabia si affronteranno mercoledì 23 Maggio alle ore 20.30 per i play Offs di Serie C, ci attende un grande match. La Juve Stabia dopo aver battuto la Virtus Francavilla per 4-3, si gioca il tutto per tutto per passare il turno contro la Reggiana, vittoriosa sul Bassano per 1-0. Il turno di andata delle due squadre era terminato 0-0, con molte occasioni da una parte e dell’altra, ma i due portieri e l’equilibrio ...

Probabili Formazioni Trapani – Cosenza - Playoff Ritorno Lega Pro 23-05-18 : Mercoledì sera, Trapani e Cosenza torneranno a sfidarsi per il Ritorno dei Playoff di Lega Pro, che deciderà, tra le 16 rimaste, l’ultima squadra a salire in Serie B insieme a Padova, Lecce e Livorno. Questa volta, la gara si giocherà al Provinciale e si ripartirà dal 2-1 in favore dei calabesi. La formazione di Calori, che è arrivata terza nel Girone C, dietro a Catania e ai giallorossi pugliesi neopromossi, deve ribaltare il ...

Probabili Formazioni "La Notte del Maestro" / Andrea Pirlo - le due "fazioni". White Stars vs Blue Stars : Probabili formazioni “La Notte del Maestro”: White e Blue Stars per Pirlo, in campo le stelle per la partita di addio del centrocampista. Le ultime notizie sulle squadre(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 13:16:00 GMT)

Probabili Formazioni "LA NOTTE DEL MAESTRO"/ White e Blue Stars per Andrea Pirlo : i convocati : PROBABILI FORMAZIONI "La NOTTE del Maestro": White e Blue Stars per Pirlo, in campo le stelle per la partita di addio del centrocampista.

Probabili Formazioni “LA NOTTE DEL MAESTRO”/ White e Blue Stars per Andrea Pirlo : i convocati : PROBABILI FORMAZIONI “La NOTTE del MAESTRO”: White e Blue Stars per Pirlo, in campo le stelle per la partita di addio del centrocampista. Le ultime notizie sulle squadre(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 07:10:00 GMT)

Diretta/ Piacenza Sambenedettese : streaming video e tv - dirige Viotti. Orario - Probabili Formazioni e quote : Diretta Piacenza Sambenedettese info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, Orario e risultato live, si gioca il 1^ turno nazionale playoff Serie C (oggi 20 maggio)(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 17:43:00 GMT)

Diretta/ Viterbese Pisa : streaming video e tv - dirige il match Zanonato. Orario - Probabili Formazioni e quote : Diretta Viterbese Pisa, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, Orario e risultato live. Si gioca l'andata del primo turno nella fase nazionale dei playoff di Serie C(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 17:42:00 GMT)

Diretta/ FeralpiSalò Alessandria streaming video e tv : arbitro e orario - quote e Probabili formazioni : Diretta FeralpiSalò Alessandria info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live, si gioca il 1^ turno nazionale playoff Serie C (oggi 20 maggio)(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 17:40:00 GMT)

Diretta/ Cosenza Trapani streaming video e tv : arbitro e orario - quote e Probabili formazioni : Diretta Cosenza Trapani info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita, 1^ turno nazionale playoff di Serie C (oggi 20 maggio)(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 17:39:00 GMT)

Probabili Formazioni / Sassuolo Roma : quote e novità live. Occhio a Pellegrini! (Serie A 38^ giornata) : Probabili formazioni Sassuolo Roma: le quote e le novità live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano nell'ultima giornata di Serie A. Sarà turnover da parte di entrambe(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 17:39:00 GMT)

Sassuolo Roma/ Streaming video e diretta tv : Iachini VS Di Francesco. Quote - orario e Probabili formazioni : diretta Sassuolo Roma, info Streaming video e tv: probabili formazioni, Quote, orario e risultato live. Ultima giornata di Serie A, entrambe le squadre hanno già raggiunto gli obiettivi(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 16:54:00 GMT)

Probabili Formazioni / Napoli Crotone : Simy - un altro gol pesante? Quote - le novità live (Serie A) : Probabili formazioni Napoli Crotone: Quote e novità live su moduli e titolari. Le mosse, le scelte di Sarri e Zenga per la partita di Serie A, 38^ giornata(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 16:51:00 GMT)

Probabili formazioni/ Milan Fiorentina : quote e ultime novità live - l'ex Kalinic (Serie A) : Probabili formazioni Milan Fiorentina: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. I rossoneri hanno Montolivo e Borini squalificati, i viola sono senza Veretout(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 16:49:00 GMT)

Diretta/ Udinese Bologna : streaming video e tv - i testa a testa. Quote - Probabili Formazioni e orario : Diretta Udinese Bologna, info streaming video e tv: probabili formazioni, Quote, orario e risultato live. I felsinei sono tranquilli da tempo, i friulani sono ormai quasi salvi(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 15:50:00 GMT)