ansa

: ANSA Lombardia: Prete: dormito con 15enne, mai violenze - Notizie_Milano : ANSA Lombardia: Prete: dormito con 15enne, mai violenze -

(Di martedì 22 maggio 2018) ANSA, - MILANO, 22 MAG - "Non l'ho abbracciato, non l'ho toccato e non ho mai compiuto atti sessuali con lui". Si è difeso così questo pomeriggio in aula, durante il suo interrogatorio, don Mauro ...