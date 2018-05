Presidente Uefa | ' Ancora presto per Var in Champions'

L’Uefa apre procedimento contro Pallotta. La replica del Presidente : “Gli inappropriati sono loro” : L’Uefa apre procedimento contro Pallotta. La replica del presidente : “Gli inappropriati sono loro” Le lamentele di James Pallotta contro le decisioni arbitrali in Roma-Liverpool non sono passate inosservate alla Uefa. La Commissione disciplinare, etica e di contro llo della federazione internazionale ha infatti aperto un procedimento nei confronti del presidente giallorosso. “Condotta inappropriata” l’accusa ...

Roma - la Uefa mette sotto inchiesta Pallotta per 'condotta scorretta'. La risposta del Presidente : 'Inappropiata è condotta Uefa' : Il presidente James Pallotta è sotto inchiesta dalla Uefa con l'accusa di ' condotta scorretta' per le dichiarazioni rilasciate nel post gara di Roma -Liverpool dello scorso 2 maggio. 'È assolutamente ...

Uefa - il Presidente Ceferin : 'Var in Champions? È presto. Collina non si tocca' : Davvero non capisco come l'Italia, uno dei quattro grandi paesi di calcio del mondo, abbia di gran lunga le peggiori infrastrutture anche della Polonia, non delle grandi nazioni. Tocca ai politici ...