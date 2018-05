Presi gli altri componenti della banda dello smeriglio

Chi è Giuseppe Conte - il prossimo Presidente del Consiglio : Giurista, professore di diritto privato, è un tecnico vicino al M5S e gradito anche a Matteo Salvini

Chi è Giuseppe Conte - il probabile prossimo Presidente del Consiglio : A 70 giorni dal voto le forze politiche risultate vincitrici dalle elezioni politiche del 4 marzo dovrebbero essere finalmente riuscite a definire 'in toto' l'assetto del nuovo governo. Al termine delle consultazioni tenutesi questo pomeriggio, Luigi Di Maio ha annunciato all'Ansa di aver indicato nel professor Giuseppe Conte la persona indicata dal Movimento Cinquestelle e dalla Lega quale Presidente del Consiglio. Lo stesso Matteo Salvini, ...

Chi è Giuseppe Conte - indicato da M5S e Lega come nuovo Presidente del Consiglio : È un 54enne avvocato e docente di Diritto privato e non ha mai fatto politica: le cose da sapere The post Chi è Giuseppe Conte, indicato da M5S e Lega come nuovo presidente del Consiglio appeared first on Il Post.

Di Maio : "Abbiamo indicato Giuseppe Conte come Presidente del Consiglio" : "Oggi possiamo dire che siamo di fronte a un momento storico. Abbiamo indicato il nome di Giuseppe Conte al presidente della Repubblica" Lo ribadisce il capo politico del Movimento 5 stelle sul b

Chi è Giuseppe Conte - il possibile Presidente del Consiglio del governo Lega-M5S : Giuseppe Conte potrebbe essere la figura che Di Maio e Salvini indicheranno a Mattarella come futuro presidente del Consiglio di un esecutivo giallo-verde. Conte, 54 anni, insegna diritto privato all'Università di Firenze.--Nato a Volturara Appulla, un piccolo centro in provincia di Foggia, 54 anni, sposato e poi separato, un figlio di dieci anni, Conte vive a Roma, dove dirige un grande studio legale, e insegna a Firenze diritto privato.Nella ...