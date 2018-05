PRESENTAZIONE RASSEGNA - Giovedì 24 maggio alle 18 nella sede di Wunderkammer | via

cronacacomune

: RT @todifestival: Un po' di rassegna stampa della presentazione della 32esima edizione del #todifestival ?? @Nazione_Umbria @CorriereUmbria… - francyguancy : RT @todifestival: Un po' di rassegna stampa della presentazione della 32esima edizione del #todifestival ?? @Nazione_Umbria @CorriereUmbria… - todifestival : Un po' di rassegna stampa della presentazione della 32esima edizione del #todifestival ?? @Nazione_Umbria… - _RollingPandas : #22Maggio Anche noi di @_RollingPandas partecipiamo alla presentazione dell’’evento di @lonelyplanet_it… -

(Di martedì 22 maggio 2018) Illustrazione del calendario della'Estate a Ferrara 2018' 22-05-2018 / Giorno per giorno2418,di, via Darsena 57, , si terrà un incontro per ...