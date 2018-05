Preghiera Santa Rita da Cascia L' invocazione per una causa impossibile Santo del

Santa Rita da Cascia : patronati - simboli e Preghiera : Santa Rita da Cascia è invocata per i casi disperati, nelle preghiere per riportare la pace in famiglia dopo periodi burrascosi, per le crisi matrimoniali, e dalle future mamme affinchè protegga i loro piccoli. Quali sono i simboli di Santa Rita? In primis la rosa, fiore elegante e profumato. Come questo, la Santa fiorisce nonostante le spine che la vita le ha riservato. Le api, invece, si ricollegano al primo miracolo in vita: la guarigione di ...