Portatile per lo studio | quale comprare

Emil Berliner/ Inventò il primo giradischi Portatile ma anche il microfono per i telefoni : Emil Berliner. 167 anni fa, nacque l’inventore di grammofono e giradischi: la musica divenne portatile. Si celebra oggi un grandissimo della storia, che dedicò la vita alla musica(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 13:49:00 GMT)

Power Bank per Portatile : quale comprare : Essendo in continua mobilità, oggi come oggi, la necessità di avere il PC carico sempre e comunque si fa sentire. Nonostante gli smartphone ci possano accompagnare per un’intera giornata, non possono fornire la comodità di uno schermo ampio, di una tastiera più comoda o di uno spazio di archiviazione senza eguali. Le ultime tecnologie ci vengono incontro dandoci la possibilità di utilizzare i Power Bank per non rimanere mai a corto di ...

La stampante 3D Portatile per curare le ferite sulla pelle : Guarire le ferite della pelle, anche le più profonde, grazie a una stampante 3D portatile. A riuscirci sono stati i ricercatori dell’Università di Toronto che raccontano, sulle pagine della rivista Lab on a Chip, di aver messo a punto un nuovo dispositivo sperimentale in grado di coprire e guarire le ferite della pelle, formando e depositando il nuovo tessuto in situ, in soli due minuti circa. Finora, per i pazienti con gravi danni della ...

Sony presenta X Mount e trasforma gli smartphone Xperia in una PS4 Portatile : Sony X Mount è un nuovo un dispositivo studiato per migliorare l'esperienza della feature Remote Play della Sony PlayStation 4. Scopriamo come funziona L'articolo Sony presenta X Mount e trasforma gli smartphone Xperia in una PS4 portatile proviene da TuttoAndroid.

Portatile per fare grafica e montaggi video : quale comprare : Che sia per esigenza professionale o amatoriale, utilizzare un computer per grafica o per editing video richiede, oltre a una buona competenza, un mezzo adeguato. I migliori portatili per fare grafica e video si distinguono dalla concorrenza per la loro spiccata tendenza verso questo campo. Utilizzare i programmi giusti implica un grande impiego di risorse e non tutti i notebook sono adatti a questo scopo. Chi magari ha provato ad utilizzarli su ...

Borsa per Portatile : quale comprare : Uno dei più grandi motivi per cui si compra un notebook è ovviamente la portabilità, il fatto possa essere usato in contesti diversi da quello casalingo. Però non si può trasportarlo a mano, ci sarà bisogno ovviamente di una Borsa per portatile. In questo articolo vedremo le borse per portatile nelle due grandezze più diffuse al momento sul mercato, quella da 13 pollici e quella standard da 15 pollici. Borse per portatile da 13″ Un ...