L'uomo che ha lanciato una bimba da un ponte sulla A14 si è gettato dal cavalcavia dopo ore di trattative ed è morto

Né caduta accidentale né suicidio, ma Marina Angrilli sarebbe statagiù daldi casa dal marito Fausto Filippone che si è poi suicidato lanciandosi da un cavalcavia dell'autostrada A14 (Chieti) dopo aver gettato giù la figlia dallo stesso viadotto. A confermare la causa del decesso della donna sarebbe l'autopsia eseguita all' obitorio di Chieti. L'accertamento avrebbe consentito di appurare che, per tipologia di lesioni e di traiettorie, la donna non si sarebbe suicidata. Esclusi anche malore e colluttazioni.(Di martedì 22 maggio 2018)