Pompei | scoperta la Casa dei Delfini | “Tra gli scavi anche gli affreschi di animali

Pompei - le sorprese non finiscono mai : l’ultima scoperta è il calco di un cavallo adulto : Pompei continua a sorprendere. In una villa che sorgeva fuori dalla cinta muraria è stata rinvenuta una stalla e, all’interno, il calco di un cavallo adulto sorpreso dall’eruzione. L’ipotesi più accreditata è che l’animale fosse utilizzato per le parate, dato che è stato trovato con finimenti in bronzo e in ferro. L'articolo Pompei, le sorprese non finiscono mai: l’ultima scoperta è il calco di un cavallo adulto ...