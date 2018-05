Polaroid Zip recensione | la stampante fotografica portatile

chimerarevo

(Di martedì 22 maggio 2018) Tutti abbiamo uno smartphone con il quale scattiamo foto ad eventi, durante viaggi o nel quotidiano e spesso molte di queste foto ci piacerebbe poterle stampare. Per farlo esistono vari metodi: affidarsi a servizi online di stampa foto oppure acquistare unaZip che altro non è che unapensata per stampare fotografie in mobilità. Avendola testata per un bel po’ di tempo posso finalmente darvi la mia personale opinione su come funziona laZip e se vale la pena acquistarla. Il design Grande poco meno di uno smartphone (2.2 x 7.5 x 11.5 cm), laZip pesa circa 200 grammi ed ha un involucro in plastica. Non è comodissima da tenere in tasca ma comunque ci entra senza problemi. Esistono varie colorazioni (nero, blu, rosso, bianco) ed è ricaricabile tramite il cavo USB incluso nella confezione. Lautilizza la tecnologia di tintura ...