Pokemon per Switch | il gioco si concentrerà sui 150 pokemon della prima generazione?

Remake di Pokémon Giallo per Nintendo Switch sta per essere annunciato? : Emergono importanti rumor sul Pokémon per Nintendo Switch, atteso nel 2018 da tutti gli appassionati. Secondo le indiscrezioni, questa volta conosciamo il titolo delle due differenti versioni - com'è da sempre nelle corde di Game Freak - del gioco e anche una possibile finestra per l'annuncio ufficiale, che potrebbe avvenire prima dell'E3 2018. A quanto pare, secondo i leak, potremmo avere un Remake di Pokémon Giallo! Sappiamo finora che i ...

Annuncio vicino per Pokémon su Nintendo Switch? Indizi da uno sviluppatore : Pokémon per Nintendo Switch è senza dubbio uno dei titoli più attesi dai fan della piattaforma ibrida e del celebre franchise, ma al momento non è chiaro quando uscirà né conosciamo informazioni di qualunque tipo. Comunque sia, una recente dichiarazione di uno degli sviluppatori di lunga data del franchise, Junichi Masuda, permette ai fan di lasciarsi trasportare dall'hype e di sperare in un Annuncio davvero imminente, in particolare con l'E3 ...

Niantic sta reclutando i giocatori di Pokémon GO per creare la mappa del mondo in realtà aumentata : Il CEO di Niantic John Hanke ha spiegato a Reuters che i giocatori di Pokémon GO daranno un contributo importante per creare una mappa 3D del mondo che potrà essere utilizzata sia per migliorare il gioco che per favorire lo sviluppo di nuove app di realtà aumentata e che Niantic consentirebbe agli sviluppatori di terze parti di utilizzare la propria mappa AR. L'articolo Niantic sta reclutando i giocatori di Pokémon GO per creare la mappa del ...

Sta per prendere il via il Summer Tour 2018 di Pokémon GO : Niantic e il team di Pokémon GO hanno presentato l'evento Summer Tour 2018, che prenderà il via il prossimo 30 giugno, con eventi in tutto il mondo.

Pokemon GO : è l'ultima occasione per catturare Latios e Latias nelle rispettive regioni : Agli allenatori di tutto il mondo rimane ancora qualche giorno di tempo per catturare Latios e Latias nelle rispettive regioni, riporta Gamespot . Come possiamo infatti vedere, le due creature leggendarie saranno disponibili ...

Arriva un nuovo evento battaglia per Pokémon Go : Il team di Pokémon Go con un post sul blog ufficiale ha annunciato un nuovo evento di battaglia che apparirà più frequentemente. Ecco tutti i dettagli

Il motivo per cui Pokémon Cristallo sarà sempre il miglior gioco sui Pokémon - articolo : Nove anni e mezzo: questa è l'età mentale che attribuisco a Pokémon. Per iniziare a giocarlo, intendo, ma potremmo dire che in un modo indiretto potrebbe essere l'età mentale dei Pokémon stessi. È quel bizzarro periodo della tua vita che intercorre tra l'avere il cervello di un bambino e quello di un adulto, subito dopo l'aver acquisito quella bussola morale che ti permette di andare oltre il fare quello che ti viene detto, che ti conduce al ...

Pokemon per Nintendo Switch pronto per Novembre? : PixelPar, noto insider del settore, afferma che il tanto atteso nuovo capitolo dei Pokemon in dirittura d'arrivo per Nintendo Switch potrebbe essere già pronto per essere lanciato in vista di questo novembre o dicembre, dunque entro l'anno riporta MyNintendonews.Voci di questo tipo non sono nuove, anche in passato diverse fonti più o meno attendibili hanno parlato di una possibile release entro il 2018, ma ovviamente nulla è stato al momento ...

Pokemon per Switch : la prossima generazione sarà la ottava : Il prossimo nuovo capitolo dei Pokemon tanto atteso per Nintendo Switch introdurrà l'ottava generazione dei tanto celebri mostriciattoli con coi sono cresciuti moltissimi giovani.Si tratta di una conferma ufficiale che era tutto sommato attesa dagli appassionati, riporta Nintendolife, non si tratta perciò di una particolare sorpresa, ma come il Nintendo Magazine ufficiale il nuovo capitolo per Switch sarà anche il nuovo capitolo con l'ottava ...

Pokémon per Nintendo Switch : ottava generazione o reboot? : Pokémon per Nintendo Switch è ancora un oggetto di mistero, ma il gioco dovrebbe essere in sviluppo presso Game Freak nonostante non sappiamo ancora nulla sull'ambientazione o i mostriciattoli che comporranno la nuova generazione. Nelle ultime ore, tuttavia, emergono teorie e rumor sulle creature che popoleranno il nuovo capitolo del celebre franchise: siamo sicuri che vedremo l'ottava generazione o, piuttosto, un reboot delle prime? Secondo ...

Ecco Zeraora : il nuovo misterioso Pokémon scoperto in Pokémon Ultrasole e Ultraluna : The Pokémon Company International e Nintendo hanno annunciato oggi che in Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna è stato scoperto un nuovo Pokémon misterioso: Zeraora, il Pokémon Fulmirapido.I dettagli condivisi nel comunicato ufficiale:Zeraora è un Pokémon di tipo Elettro che assorbe elettricità da fonti esterne, che poi è in grado di emettere sotto forma di intensa corrente elettrica dai cuscinetti sulle zampe, creando così un potente campo ...

Pokémon GO offre un nuovo modo per catturare i Pokémon Leggendari : Lo sapevate che è possibile ottenere la possibilità di catturare un Pokémon Leggendario anche senza partecipare alle Legendary Raid Battles? Vi basta un po' di costanza e buona volontà.