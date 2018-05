PlayStation | Sony promette giochi esclusivi first party | nuove IP e potenziamento di

PlayStation 5 : tra quanto tempo Sony potrà compiere un salto generazionale in termini di potenza? - articolo : Rumor e voci di corridoio si stanno evolvendo in storie e teorie su alcuni dei più importanti siti di informazione videoludica. Semiaccurate sta offrendo ai propri lettori un'analisi iniziale su quelle che potrebbero essere le prime specifiche tecniche e, allo stesso tempo, alcuni leak e falsi elaborati stanno iniziando a circolare sui forum di ResetEra. Mentre PlayStation 5 è sicuramente in via di sviluppo, i dettagli certi sull'hardware che ...

Sony taglia il prezzo di PlayStation VR di 100 euro - è ufficiale : La realtà virtuale si fa sempre meno costosa: è ufficiale, Sony ha diramato un comunicato dicendo di aver abbassato il prezo di PlayStation VR di ben 100 euro: passerà da 399 a 299 euro. Non solo perché sarà offerta in bundle con PlaySttaion Camera a partire da 29 marzo 2018. PlayStation VR è stata lanciata a ottobre 2016: da allora sono stati pubblicati oltre 300 giochi ed esperienze per PS VR di sviluppatori indipendenti e terze parti, ...