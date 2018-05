Più di 16 mila dipendenti pubblici hanno manifestato a Parigi contro il presidente Macron

Più di 16 mila dipendenti pubblici stanno manifestando a Parigi contro il presidente Macron : Più di 16 mila dipendenti pubblici stanno manifestando a Parigi contro il presidente Emmanuel Macron, che intende riformare il loro settore. La manifestazione è stata convocata da tutti i cinque principali sindacati francesi (CGT, FO, CFDT, UNSA e CFTC) i cui The post Più di 16 mila dipendenti pubblici stanno manifestando a Parigi contro il presidente Macron appeared first on Il Post.

Aborto - “Non una di meno” organizza a Milano “Molto Più di 194” : una giornata su obiezione respinta e diritti negati : Sono passati 40 anni dall’approvazione della legge 194, che legalizza l’interruzione volontaria di gravidanza e, in occasione di questo anniversario, oggi (22 maggio) e sabato 26 maggio la rete femminista “Non una di meno” torna nelle piazze di tutta Italia per rimettere al centro del dibattito pubblico l’applicazione di quella legge. Il movimento rivendica la libertà e i diritti conquistati in decenni di lotte collettive, per ...

FIRENZE - CERCASI 26MILA LAVORATORI ENTRO GIUGNO/ Le professioni Più richieste : ma cala la durata media : FIRENZE, CERCASI 26MILA LAVORATORI ENTRO GIUGNO. Questi sono i dati diffusi dalla Camera di Commercio elaborando quelli di Unioncamere Excelsior: le figure più richieste(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 16:01:00 GMT)

Viaggi & Turismo : la Basilica di San Pietro e il Duomo di Milano tra i 10 luoghi storici Più apprezzati al mondo : TripAdvisor®, il sito per la pianificazione e prenotazione dei Viaggi, ha annunciato oggi i vincitori dei suoi premi Travelers’ Choice® luoghi storici 2018. I vincitori sono stati determinati utilizzando un algoritmo che ha tenuto in considerazione la quantità e qualità delle recensioni e i punteggi dei luoghi storici in tutto il mondo raccolti in un periodo di 12 mesi. Quest’anno sono stati riconosciuti 759 luoghi storici in 68 Paesi nel ...

Scuola - Più di 100mila nuovi pensionati con la "quota 100" : Quota 100: è il refrain delle ultime settimane, il progetto del governo Lega-M5s dal 2019 per superare la legge Fornero. Boom di pensionati con quota 100 In tal modo secondo una stima del quotidiano...

Milano-Bicocca : la mobilità sostenibile è sempre Più sharing : Iscrizioni al servizio a costo zero. Offerte promozionali sulle tariffe orarie. Codici voucher per usufruire di pacchetti di minuti omaggio. Sono solo alcuni esempi delle agevolazioni garantite dalle nuove convenzioni che l’Università di Milano-Bicocca ha stipulato con gli operatori di sharing mobility in servizio a Milano (da DriveNow a Ubeeqo, da Ecooltra a Genial Move, da Car2go a Share’nGo, da Busforfun a Flixbus) e che si aggiungono agli ...

Piano City Milano - fine festival sotto la pioggia : “La città oggi è Più aperta - inclusiva e partecipata” : Piano City Milano conferma l’affetto e la grande partecipazione del pubblico (oltre 100mila persone) con il tutto esaurito anche nelle Piano Night al Piano Center Notturno della Palazzina Liberty e nei concerti all’alba, all’Idroscalo e ai Bagni Misteriosi. Il dato a pochi minuti dal concerto di Vinicio Capossela che, nonostante la pioggia, chiuderà la settima edizione del festival alla Gam. ...

Quanta storia negli abiti del Royal wedding : il velo Più lungo Lady D - 250mila sterline per Kate e Meghan il Più semplice : Era il 3 giugno 1937. Wallis Simpson sposava l'ex re del Regno Unito Edoardo VIII, che pur di averla in moglie aveva abdicato, e insegnava al mondo intero due cose: il significato dell'amore, e della classe. Simpson indossava un abito "Wallis Blue" confezionato da Mainbocher nelle tonalità pallide del blu-grigio, perfettamente intonato ai suoi incredibili occhi. Il bianco lei, che era stata sposata già due volte, lo rifiutò. ...

L'ex ds Maiorino contro il nuovo Milan : 'Io e Galliani meritavamo Più rispetto' : Dalle pagine della Gazzetta dello Sport , torna a parlare L'ex direttore sportivo del Milan Rocco Maiorino , quello che negli ultimi anni della gestione Berlusconi è stato il braccio destro di Adriano Galliani sul mercato. E Maiorino ...

Nikola Kalinic - in Serie A tutti segnano Più del presunto bomber del Milan : 'Serviva l'attaccante da 15-20 gol', ha detto Rino Gattuso analizzando che cosa non è andato nella stagione del Milan. 'Ci è mancato un bomber da doppia cifra', ha volato più basso il ds rossonero, ...

Milano. Un giorno in Più di smart working per tutti i neo papà : Vogliamo sperimentare l’introduzione di un giorno in più di smart working per tutti i neo papà presenti nell’organico dell’Amministrazione Comunale,

Milano - da Fontana Più attenzione al futuro ruolo delle Province : Le Province lombarde hanno sottoposto a Regione Lombardia alcuni punti di massima urgenza sui quali il presidente Attilio Fontana e la giunta dovranno, a breve, pronunciarsi concretamente per dare al ...

Basket - playoff serie A : missione compiuta per Milano e Brescia - la vittoria in Gara-3 regala il pass per le semifinali : Bastano tre gare all’Olimpia Milano e alla Germoni Brescia per accedere alle semifinali playoff, niente da fare per Cantù e Varese L’Olimpia Milano e la Germoni Brescia non si fanno sfuggire l’occasione di chiudere i conti e, vincendo Gara-3 dei quarti di finale dei playoff scudetto, staccano il pass per le semifinali. Tutto facile per gli uomini di Pianigiani, abili ad imporsi con il punteggio di 65-74 sul parquet di Cantù. ...