Più deficit - ma usiamolo per la crescita : Come rimarcò Jimmy Carter «a meno che ambedue le parti non vincano, nessun accordo potrà essere permanente». Alla luce delle parole dell’ex presidente degli Stati Uniti e premio Nobel...

Conti pubblici - Istat li rivede in peggio : “Debito/pil al 131 - 8% e deficit/pil a 2 - 3%”. Manovra correttiva Più pesante : Dopo la revisione arrivata martedì da Eurostat, l’Istat rivede in peggio la stime sui Conti pubblici. Includendo nei calcoli, come imposto dall’Ufficio europeo di statistica, l’impatto degli interventi per il salvataggio delle ex popolari venete. Così il rapporto debito/pil, che l’1 marzo era dato al 131,5%, sale al 131,8 per cento, due decimali in più rispetto al 131,6% messo nero su bianco nella Nota di aggiornamento al ...