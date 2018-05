Pil | Istat | nel 2018 crescita a +1 | 4%

Nel 2018 il Pil crescerà dell'1 - 4% in termini reali - Istat - : Roma, 22 mag. , askanews, Nel 2018 il prodotto interno lordo , Pil, è previsto crescere dell'1,4% in termini reali. E' quanto stima l'Istat nelle 'Prospettive per l'economia italiana nel 2018' Nel primo trimestre 2018 il Pil ha registrato un'ulteriore crescita congiunturale , +0,3% rispetto al trimestre precedente, prolungando cosi il ciclo favorevole iniziato ...