Perché il caso Stamina è la macchia più grave per Giuseppe Conte

Perché a Verona si teme un nuovo caso Sana : Una 18enne residente a Verona, ma di origine pakistana è stata portata in patria dal padre per costringerla ad abortire. Secondo quanto riporta il quotidiano L'Arena la ragazza avrebbe mandato dei messaggi disperati ad alcune compagne di classe dell'Istituto professionale Sanmicheli raccontando i fatti. La giovane, fidanzata con un ragazzo veronese, aveva deciso di tenere il bimbo che sarebbe dovuto nascere a ...

Alessandro Di Battista e Roberto Fico/ Caso colf in nero : "Si è messo sulla difensiva Perché la compagna..." : Alessandro Di Battista contro Roberto Fico sul Caso colf in nero: “Chi ricopre carica dovrebbe chiarire”. L'ex parlamentare M5s ha chiesto al presidente della Camera di intervenire(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 09:18:00 GMT)

Perché il caso della bandiera neonazista può diventare un attacco alla libera informazione : Il caso della bandiera del Secondo Reiche affissa nella Caserma Baldisserra si è risolto con la piena assoluzione del militare. Ma l'Arma ha puntato il dito contro il giornalista che ha fatto lo scoop, che è stato accusato di aver agito con "procedure più affini a quelle del rotocalco da gossip che a quelle della cronaca".Continua a leggere

Il caso : multato dall'autovelox Perché andava a 696 km/h : Può capitare a tutti, quando si guida, di superare il limite di velocità, ma nella maggior parte dei casi, si va, al massimo, una decina di km/h oltre le disposizioni di legge. E, per questo motivo, un uomo di 30 anni, belga, quando ha ricevuto la notifica di una multa per eccesso di velocità non poteva credere ai propri occhi. Secondo l'autovelox, la sua vettura procedeva ad una velocità di ben 696 km/h su un tratto di strada dove era in vigore ...

Trump - caso Stormy Daniels : “Ho pagato senza violare la legge”/ Perché la mossa di Rudy Giuliani può salvarlo : Trump, caso Stormy Daniels: “Ho pagato senza violare la legge”. Perché il cambio di strategia di Rudy Giuliani può salvare il presidente degli Stati Uniti da uno scandalo(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 10:14:00 GMT)

Catania - corruzione nell’Ispettorato del lavoro/ Il caso di Calceraro : graziato Perché grande elettore? : Catania, corruzione negli Ispettorati del lavoro: 9 indagati e 4 arresti, altre 13 persone coinvolte a Foggia. Blitz della Guardia di Finanza questa mattina in Sicilia e in Puglia(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 13:34:00 GMT)

Perché è il caso per gli italiani di evolvere in 'market people' : Il secondo, essenziale e profondo, è che stimolare l'economia reale e rompere il legame tra banche e stato è uno dei principali obiettivi perseguito dalla Banca centrale europea con il Quantitative ...

Zakharova : Perché era necessario "il caso Skripal" - : "Sicuramente, il comitato investigativo russo, l'ambasciata russa nel Regno Unito, il ministero degli esteri vi delizierà le notizie dal fronte. Abbiamo qualcosa da raccontare", ha detto la Zakharova ...

Festival di Perugia - il caso David Rossi. Vecchi : “Perché la verità che ci hanno raccontato fino ad oggi non è credibile” : “Forse rimarrà un mistero, ma dobbiamo arrivare a una verità credibile. Quella che ci hanno raccontato fino ad oggi non lo è”, dice il giornalista de Il Fatto Quotidiano Davide Vecchi a margine dell’incontro “ll caso David Rossi. Le inchieste, gli errori investigativi, la ricerca della verità” al Festival del giornalismo di Perugia, al quale hanno preso parte anche il direttore de ilfattoquotidiano.it Peter Gomez e ...

'Perché dopo il caso Facebook la politica non può più far finta di niente' : Lei è un avvocato guatemalteco, esperta in diritti umani, e guru del mondo del web. Renata Avila , membro del consiglio direttivo di Creative Commons, ha combattuto insieme al padre di Internet Tim ...

"Perché dopo il caso Facebook la politica non può più far finta di niente" : Lei è un avvocato guatemalteco, esperta in diritti umani, e guru del mondo del web. Renata Avila, membro del consiglio direttivo di Creative Commons, ha combattuto insieme al padre di Internet Tim Berners-Lee una campagna per sostenere i diritti umani nell'era digitale in oltre settanta nazioni. Oggi è a Perugia al Festival internazionale del giornalismo, per parlare di come i social network sono in grado di creare pregiudizi ...

“Perché non esci?” - ma quando apre la porta - l’orrore. La sorella cerca disperatamente di far uscire dalla cameretta suo fratello di appena 12 anni - ma quando guarda dallo spioncino si trova di fronte una scena agghiacciante : un altro terribile caso tutto italiano : Una brutta, terribile storia che ci arriva da Torino, dove un ragazzino di 12 anni è morto poco dopo mezzanotte all’ospedale Maria Vittoria. Era arrivato su un’ambulanza del 118 dopo essere stato ritrovato nella sua camera da letto con un laccio intorno al collo. La corda era legata al letto a castello. Non è ancora chiaro se si tratti di un suicidio o di un gioco finito in tragedia, ma gli investigatori hanno trovato un ...

“Falsa! Lo ha fatto a telecamere spente” - la furia di Eva. Mara Venier nel mirino della Henger : “Hai due facce! Perché non hai detto nulla in diretta?”. E all’Isola dei “fumati” scoppia l’ennesimo caso (anzi - un mistero) : È stato uno dei momenti trash più intensi dell’anno (appena iniziato per giunta) e sembra che rimarrà sul podio per ancora molto tempo. Parliamo naturalmente della sfuriata assassina di Alessia Marcuzzi verso la versione santarellina dell’ex pornosar Eva Henger, negli studi televisivi dell’Isola dei famosi edizione 2018. La naufraga, intervistata dal settimanale DiPiù, dimostra di non avere alcuna intenzione di “salvare” conduttrice e ...

Come e Perché il caso Cappato/dj Fabo è finito davanti alla Consulta : ... che le potenzialità della scienza spostano continuamente in avanti, può rientrare in questo reato? caso dj Fabo, un procedimento tante interpretazioni Il procedimento di cui parliamo ha visto più ...