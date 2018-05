Perché i nomi ci rallentano il discorso

: 'Noi non voteremo Di Maio. E i 5 Stelle legittimamente non voteranno Salvini' . Ergo, nessuno dei due leader diventeranno presidenti del Consiglio. Potrebbero far parte del governo entrambi oppure ...

: Il, tornato in Serie B dopo 6 anni di Serie C, è pronto a catapultarsi nel. Più che della Supercoppa di Serie C che si giocherà con Padova e Livorno nelle prossime settimane, la società giallorossa infatti, sta puntando già a guardarsi intorno per costruire una rosa importante nel prossimo campionato. Il colpo Chiricò (che con ogni probabilità non resterà ama sarà girato in prestito), non è stato ufficializzato ma è ...