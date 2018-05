Per la Raggi la storia della Casa delle donne può andare sul mercato

La giunta Raggi Perde un altro pezzo : l'assessore Gennaro se ne va : Non c'è pace per la giunta presieduta da Virginia Raggi, sindaco M5S di Roma. Un altro pezzo si stacca: si tratta dell'assessore alle aziende Partecipate, Alessandro Gennaro. "Oggi sono qui per dare un annuncio importante - dice il sindaco in una conferenza stampa al Campidoglio - l'assessore Gennaro ha deciso di rimettere le deleghe da me conferite all'atto del suo incarico e quindi lascia la giunta. Voglio precisare subito che si tratta di una ...

Raggi : buona notizia Per Municipio III manutenzione via Giovanni Conti : Roma – A seguire le dichiarazioni di Virginia Raggi, sindaca di Roma. “Una bella notizia per chi abita e vive nel Municipio III. Sono iniziati i lavori di manutenzione di via Giovanni Conti. Strada frequentatissima vista anche la presenza del mercato di Val Melaina”. “Da anni si aspettava un intervento, viste le condizioni del manto stradale- si legge-. La manutenzione ora potrà iniziare grazie alla collaborazione tra gli ...

Pelonzi : Invito Raggi ad usare stanziamenti Regione Per sfalcio : Pelonzi: da giungle urbane a incendi passo è breve Roma – Di seguito la nota di Antongiulio Pelonzi, capogruppo del Pd capitolino. “Dal panorama delle giungle urbane agli incendi estivi il passo è breve. Quello che rischia la Capitale in poche settimane lo ha evidenziato bene il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. Ricordando che le aree verdi e rigogliose di questi giorni saranno ben presto secche e possibili focolai ...

Al via la raccolta firme Per evitare la chiusura della Casa delle Donne. Koch : "La sindaca Raggi non è femminista" : "Il nostro impegno è quello di presentare una mozione in Senato a sostegno della Casa internazionale delle Donne con delle proposte precise, inizieremo la raccolta delle firme". Lo annuncia la senatrice di Liberi e Uguali Loredana De Petris in conferenza stampa a Palazzo Madama insieme a Stefano Fassina. De Petris riferisce del sostegno a questa iniziativa da parte di Monica Cirinnà del Pd e di un messaggio di sostegno arrivato ...

Roma - malore Per la sindaca Raggi : salta la sua presenza al ?Premio Roma? : A Roma presso il Roseto Comunale era in programma la 76esima edizione del Premio Roma, il concorso internazionale per le nuove varietà di rose. All'apertura della cerimonia però,...

Roma - malore Per la sindaca Raggi : salta la sua presenza al Premio Roma : A Roma presso il Roseto Comunale era in programma la 76esima edizione del Premio Roma, il concorso internazionale per le nuove varietà di rose. All'apertura della cerimonia però,...

Royal wedding in diretta - Meghan in auto Per raggiungere la chiesa : tiara in testa prestata dalla Regina Per le nozze : Il Royal wedding di Harry e Meghan Markle trasmesso diretta mondiale. La sposa è già in auto, pronta per raggiungere il suo futuro sposo all'altare. Le telecamere la...

Royal wedding in diretta - Meghan in auto Per le strade della città sta raggiungendo Harry in chiesa : Il Royal wedding di Harry e Meghan Markle trasmesso diretta mondiale. La sposa è già in auto, pronta per raggiungere il suo futuro sposo all'altare. Le telecamere la...

Morto Emilio 'Nanni' Raggi - Personaggio del mondo dello sci : CREMONA - Un vero personaggio nel mondo dello sci. Questo era Emilio Raggi , conosciuto da tutti come ' Nanni' , Morto nella notte tra giovedì 17 e venerdì 18 maggio a 74 anni. Direttore commerciale della Rossignol e Dynastar, Raggi ...

Quel walzer dei bluff grillini Per raggirare il leader leghista : Alla buvette di Montecitorio, il già candidato alla presidenza della Camera e ora alla premiership, Emilio Carelli, ricorre al latinorum per schermirsi da tanto successo: "In regno caecorum, monoculus rex: nel regno dei ciechi è re, chi ha un occhio solo. Ma non è così, non sarò io il premier. Mi dispiace solo di non poter parlare in tedesco con la Merkel e in francese con Macron. Mi chiede se alla fine tanti candidati Cinque stelle servano per ...

Destinazione Sole - obiettivo bollente : NASA ed ESA puntano a raggiungere la stella con missioni ad alta temPeratura : Sfiorare il Sole, una avventura rovente per NASA ed ESA. Le due agenzie sono pronte a sfidare temperature inaccessibili per studiare la nostra stella. Con un viaggio di sola andata verso regioni mai esplorate prima dall’umanità, le missioni Parker Solar Probe, della NASA, e Solar Orbiter, dell’Agenzia Spaziale Europea, cercheranno risposte a misteri sinora insoluti. “Il nostro obiettivo è quello di comprendere i meccanismi di funzionamento ...

'Servono 1200 euro Per tua figlia'. Anziana raggirata di fronte al comune di San Benedetto : SAN Benedetto DEL TRONTO Cinquantenne, capelli brizzolati, e senza alcuna inflessione dialettale. E' la descrizione fatta ai carabinieri da una donna di 80 anni che, questa mattina, è stata raggirata ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : Fabio Fognini e il “muro” Rafael Nadal. Spensieratezza e coraggio le armi Per tentare l’impresa impossibile : Fabio Fognini si è finalmente preso il Foro Italico. Ci sono voluti undici lunghi anni, tante dolorose sconfitte, ma alla fine il tennista ligure è riuscito a qualificarsi per i quarti di finale degli Internazionali d’Italia per la prima volta in carriera. Un rapporto che non è mai stato semplice tra il nativo di Arma di Taggia e il torneo Romano, con il numero uno azzurro che ha spesso sentito la tensione di giocare davanti a così tanti ...

Così Raggi invita Lombardi a romPere con Zingaretti : Roma. La Nemesi corre via chat, nel brogliaccio che ha per oggetto il rapporto non proprio serenissimo tra Virginia Raggi, sindaco di Roma a cinque stelle, e Roberta Lombardi, già candidata del M5s alla presidenza della Regione Lazio, ora consigliere regionale di opposizione dialogante con il govern