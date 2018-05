Per Gattuso il Milan torna forte in tre mosse | Fare un buon calcio | puntare alla

Milan - Per Gattuso un girone di ritorno da Champions. E la media punti sale : Se il 99% del merito del sesto posto del Milan è dei giocatori, come dice Rino Gattuso, beh, allora l'uno per cento non è mai contato così tanto come da quando sulla panchina rossonera si è seduto lui.

Milan - Fassone traccia il futuro : ""Gigio? Via Per offerte congure - Gattuso rimane e altri 2-3 innesti" : Il campionato è chiuso. Giù la serranda per i prossimi 3 mesi. Ora le società si organizzano per il calciomercato. Compreso il Milan , fresco di qualificazione in Europa League. Mercato, Gigio e ...

Milan - la promessa di Gattuso : “adesso 30 km a piedi” ma non è esagerato Per la qualificazione in Europa League? : “Le promesse si mantengono: martedì o mercoledì parto da casa, con mia moglie dietro nella macchina carica di acqua e altre cose. Non appena mi capita qualcosa di strano, mi prende su così non faccio figure”. Sono le parole di Gennaro Gattuso, tecnico del Milan dopo il successo contro la Fiorentina che ha permesso ai rossoneri di confermare il sesto posto, adesso è pronto a onorare l’impegno di camminare per 30 chilometri. E in ...

Milan - Gattuso nei guai in vista del match con la Fiorentina : l’allenatore rossonero Perde uno dei suoi big : Al termine dell’allenamento di ieri, Suso ha riportato una lesione muscolare che lo costringerà a star fermo per due settimane Brutte notizie per Gennaro Gattuso in vista del match con la Fiorentina, l’allenatore rossonero non potrà contare su Suso a causa di un infortunio accusato nella giornata di ieri. Suso – Ph Lapresse L’esterno offensivo, inserito nella lista dei 35 pre-convocati della Spagna per il Mondiale in ...

Serie A Milan - i convocati di Gattuso Per l'Atalanta : ok Biglia : MilanO - Seduta di rifinitura e convocazioni per il Milan , in vista del prossimo impegno di campionato, contro l' Atalanta , in programma domani, domenica 13 maggio, alle ore 18. Lucas Biglia ha ...

Ce l'ho con... Gattuso inesPerto tra gli inesPerti. Una finale Persa a parole : TROPPA DISTANZA - L'aveva presentata lui stesso come 'una finale di Coppa del Mondo', dovendo poi fare i conti con un gruppo che, alla prova dei fatti, si è rivelato più teso e contratto del solito, ...

Gattuso/ Juventus Milan : errori di gioventù. Non abbiamo Perso Per Donnarumma (finale Coppa Italia) : Gattuso analizza Juventus Milan: errori di gioventù, non abbiamo perso per Donnarumma. Le parole dell'allenatore del Milan dopo la finale di Coppa Italia(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 09:47:00 GMT)

Finale Tim Cup - Gattuso : “errori Per troppa pressione” : “Gli errori si pagano, ma per 55 minuti la squadra ha fatto quello che doveva. Però la sconfitta è da accettare”. Rino Gattuso ha espresso a Raiuno la sua delusione per il pesante ko nella Finale di Coppa Italia contro la Juventus. “In questo momento sono l’unico che può parlare di maturità. Gli errori forse sono stati commessi per troppa pressione, bisogna guardare come questa sconfitta è arrivata, non è tutto da buttare ...

Juventus-Milan 4-0 : Allegri schiaccia Gattuso - trofeo ai bianconeri Per il 4° anno di fila : LA CRONACA LE FORMAZIONI: JUVENTUS: Buffon; Cuadrado, Benatia, Barzagli, Asamoah; Khedira, Pjanic, Matuidi; Dybala, Douglas Costa; Mandzukic. MILAN: Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, ...

Milan - Gattuso deluso : 'Gli errori? Forse Per troppa pressione' : ROMA - ' Gli errori si pagano, ma per 55 minuti la squadra ha fatto quello che doveva. Però la sconfitta è da accettare'. Rino Gattuso ha espresso a Raiuno la sua delusione per il pesante ko nella ...

Juventus-Milan - Gattuso / "La finale di Coppa Italia Per noi vale come la quella del Mondiale" : Juventus-Milan, Gattuso: il tecnico rossonero parla della finale di Coppa Italia di domani e sottolinea come per la sua squadra valga come una finale dei Mondiali.(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 22:03:00 GMT)

Milan - Gattuso : 'Domani Per noi è una finale di coppa del Mondo. Biglia ha fatto qualcosa di straordinario'LIVE : SULLE VITTORIE DA GIOCATORE - 'Ma è un mondo totalmente diverso, da giocatore ero un pazzo scatenato. Facevo cose strane, ero molto scaramantico. Oggi è un qualcosa di diverso, sento una pressione ...

Milan - Gattuso : 'Domani Per noi è una finale di coppa del Mondo'LIVE : SULLE VITTORIE DA GIOCATORE - 'Ma è un mondo totalmente diverso, da giocatore ero un pazzo scatenato. Facevo cose strane, ero molto scaramantico. Oggi è un qualcosa di diverso, sento una pressione ...

Juventus-Milan - Allegri : 'Gattuso? SPero si arrabbi' : ROMA - Massimiliano Allegri per il quarto anno consecutivo è in finale di Coppa Italia: quella di domani sera sarà la rivincita dell'edizione 2016, vinta contro il Milan grazie a un gol nei ...