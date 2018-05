Pepe Reina | Paolo Cannavaro e Aronica deferiti dalla Figc per ' rapporti con camorristi'

Inchiesta antimafia - la procura della Figc deferisce Paolo Cannavaro - Pepe Reina e Aronica : “Rapporti con camorristi” : Pepe Reina, Paolo Cannavaro e Salvatore Aronica andranno a processo sportivo per i presunti favori concessi a personaggi legati al clan camorristico Lo Russo e per le “inopportune e assidue frequentazioni” con i titolari dell’agenzia di scommesse Eurobet di piazza Mercato a Napoli. Di chi si tratta? Secondo gli inquirenti, dei fratelli Esposito, noti imprenditori partenopei arrestati per intestazione fittizia di beni a inizio ...

Milan - Pepe Reina e Mirabelli : ecco un sorprendente retroscena sul futuro Video : Il Milan pensa gia' alla prossima stagione provando a mettere a segno dei colpi a parametro zero piuttosto interessanti. Essere riusciti, ad esempio, a bruciare la concorrenza di tanti altri club nella corsa a Pepe Reina, svincolato dal Napoli, rappresenta un'iniezione di fiducia importante per l'ambiente. Il fatto che un portiere così importante e potenzialmente in grado di abbracciare molti progetti ambiziosi abbia scelto di spostarsi a Milano ...

DONNARUMMA - DOPO JUVENTUS MILAN FINISCE L'ESPERIENZA IN ROSSONERO/ Pepe Reina ne prenderà il posto : DONNARUMMA, DOPO JUVENTUS-MILAN FINISCE la sua carriera in ROSSONERO: la cessione sarà un bene per tutti. Sembra ormai giunta agli sgoccioli la permanenza meneghina di Gigio(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 16:17:00 GMT)

Napoli - sequestrato il locale che ha ospitato la festa di addio di Pepe Reina : Napoli - A conclusione di indagini coordinate dalla Dda di Napoli , il Centro Operativo Dia sta eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare riguardante tre fratelli noti imprenditori nel settore ...