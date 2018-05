Pensioni | l' Ape Volontario è uno spiraglio | importo medio di 925 euro

Pensioni - ultimissime al 22.05 su legge Fornero - Quota 100 e APE volontaria Video : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 22 maggio 2018 si concentrano in particolar modo sul ritorno della flessibilita' tramite le cosiddette quote. Un sistema che da un lato potrebbero aiutare a semplificare le uscite dal lavoro, ma che dall'altro difficilmente potrebbe risultare davvero inclusivo di tutte le situazioni di disagio presenti nel comparto. Nel frattempo dalle agenzie di rating internazionali arrivano nuovi avvertimenti in merito ...

Pensioni - focus dai Comitati su APE - Q100-41 e opzione donna Video : Da parte dei Comitati emergono alcune importanti riflessioni in merito alle opzioni di flessibilita' [Video] avviate nella scorsa legislatura ed alle proposte di riforma inserite nel nuovo programma di Governo di Lega e Movimento 5 Stelle. Vediamo insieme tutti i dettagli al riguardo nel nostro ultimo articolo di approfondimento. D'Achille Lavoro e Pensioni: resta l'incertezza sulle modifiche gia' approvate alla Fornero Al momento non si conosce ...

Pensioni - ultime news al 15/5 su legge Fornero - Quota 41-100 ed APE social Video : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 15 maggio 2018 vedono prore la situazione di attesa per la possibile formazione del Governo Lega - M5S. Un quadro che non lascia trasparire ulteriori dettagli neanche in merito alla strategia di superamento della legge Fornero [Video] indicata nell'accordo programmatico in corso di definizione, stante la linea generale indicata in una possibile Quota 100. Nel frattempo dal Partito Democratico si prende ...

Riforma Pensioni/ Quota 100 e Ape - le domande di Damiano per Lega e M5s (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultimissime. Quota 100 e Ape, le domande di Damiano per Lega e M5s. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 15 maggio(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 09:31:00 GMT)

Pensioni 2018 : notizie - novità - calcolo e tutto quello che c'è da sapere : Come si calcola la mia pensione? Quali sono le ultime notizie sulle Pensioni? E la legge Fornero sarà modificata o abolita? Lo avete chiesto a Google. Vi rispondiamo noi con questo speciale Pensioni 2018, con una rassegna delle ultime notizie per essere aggiornati su uno dei temi che appassiona di più il dibattito pubblico in Italia. --Tutte le novità 2018 su Pensioni e sistema previdenziale, le riforme in tema di Ape volontario e pensione ...

Pensioni - ultimissime novità oggi 11/5 su legge Fornero - APE - Q41 e flessibilità Video : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 11 maggio 2018 vedono prore gli sforzi per la formazione di un nuovo Governo tra Lega e Movimento 5 Stelle, con il tentativo di trovare una quadra tra i diversi programmi. La convergenza principale sembra registrarsi però sul superamento della legge Fornero, mentre appare più complicato conciliare reddito di cittadinanza e flat tax. Nel frattempo dall'opposizione arrivano nuove prese di posizione in ...

Pensioni - in un mese 4.119 domande all'Inps per l'Ape volontario : A quasi un mese dall'avvio della possibilità di presentare domanda per ottenere l' Ape volontario , l'anticipo finanziario a garanzia Pensionistica, sono state 4.119 le domande presentate all'Inps per ...

Lega-M5S : Pensioni - flat tax - migranti nel patto. I nodi aperti : ... non c'è infatti soltanto quello del premier e della squadra di ministri , il Colle vorrà avere voce in capitolo sul dicastero dell'Economia e sui rapporti con la Ue, : la distribuzione di poltrone e ...

RIFORMA Pensioni 2018/ Quota 41 e 100 - Ape e Opzione donna : le carte per il nuovo Governo (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 10 maggio. Quota 41 e 100, Ape e Opzione donna: le carte per il nuovo Governo. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 03:01:00 GMT)

Pensioni flessibili - ultime news ad oggi 9/05 sull'APE e sull'esecutivo neutrale Video : Gli ultimi aggiornamenti sulle Pensioni 2018 ad oggi 9 maggio registrano la nuova presa di posizione di Matteo Salvini Lega contro l'ipotesi di formare un esecutivo neutrale ed il rischio di una nuova legge Fornero. Dal Presidente di Confindustria arrivano invece dichiarazioni di cautela rispetto alla necessita' di stabilizzare i conti pubblici e di garantirne la sostenibilita' nel lungo termine. Infine, importanti comunicazioni riguardano anche ...

Pensioni anticipate - buone notizie sulla riapertura del cantiere previdenziale? Video : Le ultime novita' sulle Pensioni al 7 maggio 2018 giungono dalle dichiarazioni rilasciate dagli esponenti chiamati alle ultime consultazioni da Mattarella. Luigi di Maio, intervistato da Lucia Annunziata a 'Mezz'ora in Più', si è detto disponibile a lasciare la posizione da premier se Salvini fara' altrettanto pur di far salire al Governo un Presidente del Consiglio nominato da un accordo tra Lega e M5S. Un governo che si preoccupi di 3 punti ...

RIFORMA Pensioni 2018/ Ape volontario - i dettagli degli accordi con banche e assicurazioni (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 8 maggio. Ape volontario, i dettagli degli accordi con banche e assicurazioni. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 06:44:00 GMT)