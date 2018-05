Pedofilia | condannato per insabbiamento arcivescovo australiano

Pedofilia - condannato arcivescovo australiano : coperti abusi su minori - : Philip Wilson avrebbe insabbiato gli abusi di un altro sacerdote, James Fletcher, negli anni '70. Ora rischia due anni di detenzione. È il più alto prelato cattolico al mondo condannato per questo reato

Pedofilia : arcivescovo Australia condannato per insabbiamento

Pedofilia - 'coprì' sacerdote : condannato : 03.59 E' stato condannato oggi un arcivescovo australiano di 67 anni accusato di aver coperto abusi sessuali su minori commessi da un altro sacerdote. L'arcivescovo rischia una pena detentiva di due anni.

Cremona - in carcere Mauro Inzoli - l'ex capo di Cl condannato per Pedofilia : È rinchiuso da oggi nel carcere di Bollate , Milano, Mauro Inzoli, ridotto allo stato laicale dal Vaticano, ex capo di Comunione e Liberazione in provincia di Cremona ed ex parroco della Santa Trinità ...