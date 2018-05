Pedofilia | condanna per un arcivescovo

Pedofilia - 'coprì' sacerdote : condannato : 03.59 E' stato condannato oggi un arcivescovo australiano di 67 anni accusato di aver coperto abusi sessuali su minori commessi da un altro sacerdote. L'arcivescovo rischia una pena detentiva di due anni.

Cremona - in carcere Mauro Inzoli - l'ex capo di Cl condannato per Pedofilia : È rinchiuso da oggi nel carcere di Bollate , Milano, Mauro Inzoli, ridotto allo stato laicale dal Vaticano, ex capo di Comunione e Liberazione in provincia di Cremona ed ex parroco della Santa Trinità ...

Don Mauro - anima di Comunione e Liberazione - condannato a 4 anni e 7 mesi per Pedofilia : La Cassazione conferma la condanna per don "Mercedes" Inzoli, uomo di punta di Comunione e Liberazione in Lombardia e condannato a 4 anni e 7 mesi per abusi sessuali.Continua a leggere