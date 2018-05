Pedofilia | 18 anni ad ex sacerdote di Foggia Ha abusato di 9 minorenni di età compresa

Telefono Azzurro - Pedofilia : in 4 casi su 10 la vittima ha meno di 10 anni : ... cioè la condivisione in live-streaming di video pedopornografici . 'Questi fenomen rappresentano il 24,5% degli abusi online e hanno fatto registrare una crescita di circa un punto percentuale in ...

Lorena Morselli/ Assolta col marito dalle accuse di Pedofilia non vede i 4 figli da 20 anni (Sono Innocente) : Il caso di Lorena Morselli e del marito Delfino Covezzi sarà al centro della prima puntata di "Sono innocenti", in onda domenica 8 aprile su Rai 3.(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 08:48:00 GMT)

Pedofilia - scandalo in Vaticano Arrestato ex addetto Nunziatura Rischia 5 anni. Segnalato dagli Usa : È stato Arrestato questa mattina, per pedopornografia, su mandato di cattura emesso dal giudice istruttore del Tribunale del Vaticano, monsignor Carlo Alberto Capella, ex funzionario della Nunziatura di Washington Segui su affaritaliani.it