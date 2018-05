Pazza idea Chelsea | per l’attacco assalto a Lewandowski | parte Morata?

sportfair

(Di martedì 22 maggio 2018)è finito nel mirino del, club che ha disponibilità economiche enormi:potrebbe essere l’indiziato numero 1 a partire da Londra C’è Robertnei piani per rinforzare ilin vista della prossima stagione. E’ quanto sostiene il britannico ‘Telegraph’ secondo il quale per rilanciare i ‘blues’ dopo una stagione difficile che ha visto la squadra di Londra mancare la qualificazione alla prossima Champions League ma vincere lo scorso weekend la FA Cup, il patron Roman Abramovich pensa all’attaccante del Bayern Monaco. Classe 1988, il capitano della Nazionale polacca con la maglia del Bayern dal 2014 ad oggi ha collezionato 126 presenze, realizzando 106 gol. (Int/AdnKronos) L'articolo: per l’attacco? SPORTFAIR.