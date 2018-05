Patrick J Adams preso di mira sui social dopo il Royal Wedding | “Non sono un bullo e mi

optimaitalia

: RT @ohneheart: Patrick Adams ha vinto tutto! #RoyalWedding #Suits - __ineedneilshug : RT @ohneheart: Patrick Adams ha vinto tutto! #RoyalWedding #Suits - blackburneyesss : RT @shayftcapshaw: stanno arrivando troian bellisario e patrick j adams. NON SIAMO PRONTI. #RoyalWedding #RoyalTime - _emmaisart : RT @_lexismart: Sono arrivati Patrick J Adams e Troian Bellisario, vedere Spencer Hastings a un #RoyalWedding è un sogno che si avvera. ?? -

(Di martedì 22 maggio 2018) Scoppia il caso mediatico che sconvolge e travolgeJ.disuie accusato di essere unsubitole nozze di Meghan Markle e il principe Harry alle quali ha partecipato insieme alla moglie Troian Bellisario.I due hanno conquistato tutti per la loro eleganza e il loro outfit e silasciati andare anche a qualche selfie una volta arrivati al castello per la colazione offerta della regina ma poi tutto è cambiato. All'aeroporto una signora ha offeso lui e la moglie criticando le foto pubblicate dalla rivista che aveva in mano.In particolare, l'attore di Suits, scrive: "Legge il suo giornale. Guarda la foto di me e Troian al matrimonio. "Mio dio. Che foto orribile la tua." Alzo gli occhi. "Davvero? Mi piace la foto Cosa pensi sia sbagliato? " Si ferma per un momento. "Beh, sei così ... grasso." Lei ride e si addormenta. La fotografo mentre ...