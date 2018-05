Passeggeri disabili | quando la sicurezza è un obbligo

fondazioneserono

(Di martedì 22 maggio 2018) Utente vulnerabile della strada, così viene definita dalla Commissione europea la persona disabile riguardo al rischio di riportare lesioni gravi o mortali in conseguenza di incidenti stradali. Non a caso,viaggia a bordo di un veicolo seduta sulla propria carrozzina, la persona disabile non è protetta come gli altri. Infatti, anche se la carrozzina viene vincolata al pavimento del mezzo con sistemi di ritenuta sicuri e omologati e il passeggero indossa la cintura di(a tre punti) come prescritto dal Codice della Strada, mancano due fattori molto importanti ai fini della: il poggiatesta e la carrozzina omologata allo scopo. Colpo di frusta Una maggiore attenzione da parte del legislatore, potrebbe quindi aumentare ladel passeggero disabile. L’obbligatorietà del poggiatesta ridurrebbe drasticamente le conseguenze del classico “colpo di ...