Paolo Savona | chi è il candidato al ministero dell' Economia Salvini | Ecco il torto

Paolo Savona - la sua autobiografia-manifesto : 'L'euro è una gabbia tedesca - ci vuole un piano B' : "La Germania non ha cambiato la visione del suo ruolo in Europa dopo la fine del nazismo, pur avendo abbandonato l'idea di imporla militarmente. Per tre volte l'Italia ha subito il fascino della cultura tedesca che ha condizionato la sua storia, non solo economica, con la Triplice alleanza del 1882, il Patto d'acciaio del 1939 e l' Unione europea del 1992. È pur vero che ogni volta fu una nostra scelta. Possibile che non impariamo mai dagli ...

"L'euro è una gabbia tedesca". L'autobiografia di Paolo Savona che inquieta il Quirinale : "L'euro è una gabbia tedesca, adesso serve un piano B". La Stampa anticipa stralci delL'autobiografia di Paolo Savona, a giorni nelle librerie, il cui contenuto inquieta il Quirinale, dal momento che il suo nome è stato indicato come prossimo ministro dell'Economia del Governo M5S-Lega. L'economista, un passato da ministro dell'Industria negli anni '90 con Carlo Azeglio Ciampi a Palazzo Chigi, ha creduto nell'Unione Europea, ma ...

Governo - per l’Economia indicato Paolo Savona. Ma le posizioni sull’euro preoccupano Mattarella : Ex direttore di Bankitalia, ex ministro dell’Industria del Governo Ciampi, ex presidente del Fondo interbancario di tutela dei depositi, di Impregilo, di Gemina, degli Aeroporti di Roma e del Consorzio Venezia Nuova. Paolo Savona, classe 1936, è il nome sul quale M5S e Lega hanno trovato una convergenza: intendono indicarlo come ministro dell’Economia. C’è più di un dubbio, però, rispetto al gradimento del capo dello Stato. ...

Governo - Paolo Savona ad Affari "Sono a disposizione del Paese Non entro nella tenzone politica" : E' vero che Matteo Salvini e Luigi Di Maio la vorrebbero come Ministro dell'Economia di un Governo M5S-Lega? "Guardi non rilascio dichiarazioni, perché a un certo punto non voglio entrare nella tenzone. Sono disponibile per il Paese, com'è sempre stato, però non entro nei dettagli e nei conflitti. Se la vedano i politici. Io sono un tecnico. Punto e basta" Segui su Affaritaliani.it

