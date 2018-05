Panchina Napoli | non solo Inzaghi | vertice in serata con Carlo Ancelotti | il presidente

Panchina Napoli - il futuro di Sarri in 48 ore : offerta faraonica dello Zenit - l’allenatore valuta l’addio all’Italia : Panchina Napoli – Il campionato di Serie A è andato in archivio, stagione strepitosa da parte del Napoli che però si è dovuto accontentare del secondo posto. Nel frattempo si pensa alla prossima stagione con la prima scottante situazione da risolvere che riguarda il futuro del tecnico Maurizio Sarri, i rapporti con il presidente De Laurentiis non sono più idilliaci, gli ultimi botta e risposto hanno compromesso un pò la situazione e ...

Panchina Napoli - il futuro dipende da Sarri : decisione entro i prossimi giorni - ecco i 4 nomi valutati per l’eventuale sostituto : Panchina Napoli – La stagione del Napoli è andata in archivio con il successo nella gara di campionato contro il Crotone, un campionato veramente entusiasmante per il club azzurro che ha concluso la stagione al secondo posto, un record di punti che però non è bastato a conquistare lo scudetto. Adesso è però il momento di programmare il futuro, in particolar modo la prima decisione da prendere sarà quella riguardante il prossimo allenatore. ...

Panchina Napoli - incontro con Sarri : ecco l’esito e la situazione in vista della prossima stagione : Panchina Napoli – Il Napoli sta per concludere una stagione molto importante, la squadra di Maurizio Sarri non è riuscita a conquistare lo scudetto ma ha accarezzato la possibilità di trionfare, alcune scelte arbitrali hanno condizionato la volata scudetto. Il Napoli in vista della prossima stagione prepara il sorpasso nei confronti della Juventus e per continuare il progetto è necessario confermare Maurizio Sarri, fino a qualche ora fa ...

Napoli calcio - summit De Laurentiis-Sarri. Le ultime sulla Panchina azzurra : Animi più sereni a Castel Volturno: vicina la permanenza dell'allenatore toscano, che ha ricevuto garanzie economiche e tecniche per continuare il progetto

Panchina Napoli - Benitez allo scoperto sul possibile ritorno : “ecco la verità” : Panchina Napoli – “Tornare a Napoli? Ho sentito tante voci, ma non ho parlato con De Laurentiis: ho un contratto con il Newcastle, sto parlando con loro per il rinnovo”. Sono le parole di Rafa Benitez, intervistato da CalcioNapoli24.it, sulle voci di un suo possibile ritorno in Italia. Ancora tante stagioni in Premier League? “Mi hanno fatto qualche proposta per rimanere qui per più anni, e poi devo gestire la famiglia: ...

Napoli. Il 21 maggio incontro con Carlo Ancelotti : è il favorito per la Panchina : Il ciclo di Maurizio Sarri è finito. Il Napoli volta pagina. Aurelio De Laurentiis è a lavoro per cercare il sostituto del

Panchina Lazio - parla Pippo Inzaghi : “Simone al Napoli? Ecco cosa dico” : Panchina Lazio – La Lazio sta disputando una stagione veramente importante, si è messo in mostra il tecnico Simone Inzaghi, finito nel mirino di due big come Napoli e Juventus. Intervistato da Tiki Taka il fratello Filippo ha dato importanti indicazioni: “Deve pensare a questo finale di stagione e al suo matrimonio in programma il prossimo 2 giugno. Io sono il testimone ma se dovessi giocare i playoff non so neanche se riuscirò ad ...

Juventus-Napoli - formazioni : Dybala c’è - Milik in Panchina Dito medio di Sarri ai tifosi : Il big match della 34ª giornata, vera sfida scudetto, è in programma alle 20.45 allo Stadium di Torino

Juventus-Napoli - formazioni : Dybala c’è - Milik in Panchina Dito medio di Sarri ai tifosi : Il big match della 34ª giornata, vera sfida scudetto, è in programma alle 20.45 allo Stadium di Torino

Juventus-Napoli - Sarri non cambia : Milik e Zielinski in Panchina : Dopo un lungo tentennamento, Maurizio Sarri ha deciso di affidarsi ai suoi fedelissimo per affrontare la Juventus nella sfida che avrà grande peso nella corsa per lo scudetto. Dunque, Hamsik e...

Juve-Napoli - probabili formazioni. Solo Panchina per Dybala e Milik : Scelte coraggiose per entrambi gli allenatori: Allegri lascia fuori l'argentino, mentre Sarri ripropone dal 1' un Mertens in difficoltà nonostante l'exploit del polacco

Juve - Dybala a rischio Panchina per il Napoli : il tridente provato da Allegri : Secondo quanto riportato da Sky Sport, Paulo Dybala si avvia verso l'esclusione, con il tridente d'attacco che potrebbe essere composto da Mario Mandzukic , Douglas Costa e Gonzalo Higuain .

Probabili formazioni/ Milan Napoli : i jolly dalla Panchina. Diretta tv e orario (Serie A 32^ giornata) : Probabili formazioni Milan Napoli: Diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre. Gattuso deve rinunciare a Bonucci e Romagnoli, Sarri è senza Mario Rui(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 19:01:00 GMT)

Napoli - Milik-Diawara : ma allora la Panchina c'è... E cancella la lite di Insigne : Se le cose dovessero andare in un certo modo, che a Napoli nominano con fatica, questi quattro minuti dell'8 aprile 2018, contro il Chievo, potrebbero con facilità essere indicati come quelli della ...