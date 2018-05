romadailynews

: Palozzi: aria che si respira a Roma pericolosa per salute collettiva: Di seguito le parole… - romadailynews : Palozzi: aria che si respira a Roma pericolosa per salute collettiva: Di seguito le parole… -

(Di martedì 22 maggio 2018): su questo tema slogan Raggi non bastano più– Di seguito le parole di Adriano, vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio e coordinatore FI Provincia di. “Sono inquietanti i numeri della prima mappatura del NO2, realizzata da Salvaciclistie Cittadini per l’. In sostanza, l’che sinella Capitale d’Italia èper la. Con la concentrazione media del biossido di azoto che ha, in molti casi, un valore annuale superiore ai livelli di legge. Siamo di fronte a una questione ambientale molto preoccupante, che deve essere affrontata e risolta con politiche ambientali mirate ed efficaci. Su questo tema, tanto caro- evidentemente solo a parole- alla sindaca Raggi, gli slogan e gli attacchi di annuncite non bastano più”. L'articoloche siper ...