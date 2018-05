Palermo | omicidio Salvato | fermato lo zio della vittima

Omicidio Palermo - pregiudicato massacrato di botte : nel 2016 aveva molestato alcune ragazze : Il corpo di Dino Salvato (29 anni) è stato trovato riverso per strada in vicolo fondo Picone. Gli inquirenti seguono la pista dello spaccio di droga. Due anni fa il ragazzo era riuscito a sfuggire inizialmente ad un arresto, aiutato dalla folla, dopo aver molestato alcune ragazze alla Vucciria.Continua a leggere

Palermo : omicidio in tarda serata - indagini : Palermo, 22 mag. (AdnKronos) - omicidio nella tarda serata di ieri a Palermo. La vittima è un giovane, con precedenti di polizia, Dino Salvato di 29 anni, che è stato freddato con due colpi di pistola in testa in vicolo fondo Basile, nei pressi della Missione 'Speranza e Carità' di Biagio Conte. L'u

Palermo : uomo scomparso - gip convalida fermo amico per omicidio : Palermo, 8 mag. (AdnKronos) - Il gip del Tribunale di Termini Imerese (Palermo) ha convalidato il fermo di Giovanni Guzzardo, l'uomo accusato di avere ucciso l'amico Santo Alario con cui era scomparso lo scorso febbraio da Capaci. Guzzardo è accusato di omicidio volontario e occultamento di cadavere