Palermo : omicidio in tarda serata - indagini : Palermo, 22 mag. (AdnKronos) – omicidio nella tarda serata di ieri a Palermo. La vittima è un giovane, con precedenti di polizia, Dino Salvato di 29 anni, che è stato freddato con due colpi di pistola in testa in vicolo fondo Basile, nei pressi della Missione ‘Speranza e Carità’ di Biagio Conte. L’uomo era stato arrestato due anni fa con il fratello, con l’accusa di avere molestato e derubato alcune ragazze alla ...