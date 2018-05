Palermo | nuova sede in bene confiscato per Istituto Mediterraneo

Nuova area emergenza al Civico di Palermo : Palermo, 8 mag. (AdnKronos) – “Siamo particolarmente soddisfatti per aver raggiunto in 500 giorni un obiettivo atteso dai siciliani da oltre dieci anni e per il quale ci siamo impegnati sin dall’inizio del mandato. Grazie di cuore, anche da cittadino, a tutti coloro che si sono sacrificati quotidianamente per realizzarlo”. Così, il manager dell’ospedale Civico di Palermo Giovanni Migliore, all’inaugurazione ...

Sanità : inaugurata nuova area emergenza Civico Palermo - cinquanta posti letto (2) : (AdnKronos) – La nuova struttura ospita 50 posti letto tecnici, dei quali 14 per i pazienti che necessitano un’alta intensità di cura e 18 dedicati all’osservazione breve intensiva, eventualmente raddoppiabili nei casi di ‘overcrowding” (sovraffollamento). Sono state inoltre realizzate una ‘shock room” con due postazioni, un’area di isolamento per gli infettivi ed una zona di ...

Nuova area emergenza al Civico di Palermo : ... oltre al diritto alla salute dei pazienti, garantisce un ambiente di lavoro sicuro ai nostri professionisti dell'emergenza, aspetto non secondario alla luce dei più recenti fatti di cronaca - dice -...

Dirigente di Forza Nuova pestato a Palermo - chiesto il giudizio immediato : Non si mettono bene le cose per Giovanni Codraro e Carlo Mancuso, i due esponenti del centro sociale "Anomalia" di Palermo che nello scorso febbraio furono arrestati per l'aggressione al Dirigente di Forza Nuova Massimiliano Ursino.Era il 20 febbraio quando il capo della sezione provinciale del movimento di estrema destra venne bloccato in strada nel capoluogo siciliano, legato e pestato selvaggiamente. La violenza fu tale che il Dirigente di Fn ...

Palermo - nuova aggressione in ospedale : inserviente picchiato dai parenti di un paziente : L'uomo ha riportato una lesione di un timpano: era intento a distribuire i pasti tra i pazienti.Continua a leggere

Palermo : nuova aggressione in ospedale - medico colpito con un casco : Palermo, 9 apr. (AdnKronos) - Ancora un'aggressione in un ospedale di Palermo. Questa volta è successo a Villa Sofia, dove un medico del reparto di Chirurgia è stato colpito dal parente di un paziente ricoverato nella struttura. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo l'avrebbe colpito all