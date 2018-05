Palermo Le mani del clan Noce sulla festa del sacro Cuore di Gesù

Lega Serie B - domani Novara-Palermo per Supercoppa primavera 2 Tim : Si terrà domani, mercoledì 16 maggio, alle ore 14, presso il Centro tecnico federale di Coverciano, la Supercoppa primavera 2 Tim con le vincenti dei due raggruppamenti, Novara e Palermo, che si sfideranno in gara secca. La partita verrà trasmessa in diretta televisiva su Sportitalia a partire dalle 14. A dirigere il match l’arbitro De Santis coadiuvato da Nuzzi e Mariottini. Evento storico dato che si tratta della prima edizione di questa ...

Targa Florio "E' un motivo d'orgoglio per la Sicilia" start domani venerdì 4 maggio da Palermo e subito la prova Spettacolo "Blutec" : ... Galioto su Lancia Fulvia, Gentiluomo su Alfa Romeo GT e Giaconia di Migaido su Porsche 356, Proprio la prova Spettacolo "Blutec" sarà trasmessa da RAI Sport in leggera differita, mentre speciali ...

Tutto - quasi - pronto a Palermo per Manifesta. Ecco in anteprima i primi 15 progetti collaterali : ... giovane collettivo tunisino creato nel 2013 con lo scopo di rendere la cultura e la performance artistica strumento di riflessione sulla politica e sulle tematiche inerenti alla cittadinanza. Il ...

A Palermo da domani - venerdì 27 aprile - primo meeting internazionale mette al centro donne medico e differenze di genere : Tre giornate di studio , a Palermo, da venerdì 27 aprile – in occasione del XXXVIII Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana donne medico – dedicate ad un “Approccio multidisciplinare alle malattie croniche e differenze di genere” . Trecento specialiste provenienti da varie parti del mondo, settantasette tra relatrici e relatori per dieci sessioni, affronteranno secondo una prospettiva di genere temi legati alle ...

Palermo : al via domani la terza edizione de 'La Via dei librai' (2) : (AdnKronos) - “La Via dei Librai - ha detto il sindaco Leoluca Orlando durante la conferenza stampa di presentazione - costituisce un passaggio fondamentale verso la formalizzazione e la promozione del Patto per la lettura per la Città di Palermo che, coinvolgendo attori pubblici e privati, sarà uno

Sanità : aggressioni in ospedale - domani vertice in Prefettura Palermo : Palermo, 19 apr. (AdnKronos) - vertice in Prefettura a Palermo domani sulla sicurezza nelle strutture sanitarie della provincia interessate negli ultimi tempi da aggressioni e episodi di violenza nei confronti del personale medico e sanitario. La riunione di coordinamento, presieduta dal prefetto An

Palermo : domani Asp in Piazza - visite gratis al 'Villaggio della Salute' : Palemro, 16 apr. (AdnKronos) - Sarà Trabia la seconda tappa di 'Asp in Piazza', la manifestazione itinerante sulla prevenzione organizzata, per la quinta stagione consecutiva, dall’Azienda sanitaria provinciale di Palermo. domani, martedì 17 aprile, quattro camper e 11 gazebo del 'Villaggio della Sa

Processo Stato - mafia a Palermo - domani i giudici in Camera di consiglio : Un Processo imponente e di grande suggestione: iniziato il 27 maggio 2013, oltre 200 le udienze celebrate, centinaia i testi ascoltati. I giudici domani entreranno in Camera di consiglio per la prima ...

Palermo : guerra a prostituzione e tratta esseri umani - sindaco firma ordinanza (2) : (AdnKronos) - Le aree oggetto dell’ordinanza sono: viale Regione Siciliana (tratto Calatafimi – Basile), via Ernesto Basile, parcheggio Basile, via Lincoln; via Roma, piazza XIII Vittime; via Francesco Crispi, via Daita e via La Lumia; parco della Favorita. "Fatto salvo che la condotta configuri un

Palermo : guerra a prostituzione e tratta esseri umani - sindaco firma ordinanza : Palermo, 13 apr. (AdnKronos) - guerra alla tratta di esseri umani e alla prostituzione a Palermo. Su proposta del comandante della Polizia municipale e a seguito delle delibere di Giunta sulle politiche di contrasto allo sfruttamento delle donne, infatti, il sindaco Leoluca Orlando ha emanato oggi u

Migranti : Comune Palermo aderisce ad appello 'stop naufragio diritti umani' : Palermo, 13 apr. (AdnKronos) - ll sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, a nome della Giunta, aderisce all’appello lanciato nei giorni scorsi contro "il naufragio dei diritti umani". “L'Italia ha tenuto un comportamento modello in Europa in questi anni, contribuendo, direttamente con le proprie forze

Mostra : domani a Palermo la Biennale di Arte Sacra : Palermo, 13 apr. (AdnKronos) - Sarà inaugurata domani la Biennale Internazionale di Arte Sacra Contemporanea- Bias dal titolo “La Porta- Porta itineris dicitur longissima esse” diretta e curata da Chiara Modìca Donà dalle Rose e promossa da WISH, World International Sicilian Heritage con il sostegno

