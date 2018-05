Padova | produzione ferma alle Acciaierie Venete dopo l’incidente con l’acciaio fuso

ilfattoquotidiano

(Di martedì 22 maggio 2018) Cassa integrazione per 350 lavoratori su cinquecento. È questo lo scenario che, l’azienda in cui domenica 13 maggio una siviera con acciaiosi è staccata travolgendo 4 operai, ha prospettato ai sindacati in un incontro avuto lunedì pomeriggio. “Una soluzione che noi rifiutiamo e per questo motivo venerdì ci riuniremo in assemblea”, ha spiegatocinque ore di faccia a faccia con i vertici il segretario della Fiom-Cgil di, Loris Scarpa. Lo stabilimento di riviera Francia, a, è sotto sequestro dal giorno dell’incidente, provocato dalla caduta di una “cesta”, contenente circa 90 tonnellate di acciaio incandescente, che ha ferito gravemente quattro operai, due dei quali sono ancora ricoverati nei reparti grandi ustionati die Cesena in condizioni critiche: due, i più gravi, erano dipendenti diretti; gli altri ...