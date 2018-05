Pac-Man celebra il 38° anniversario con il corto Lifetime | A Pac-Man Story

Andrea Damante e Giulia De Lellis si sono incontrati : Pace fatta? : Giulia De Lellis e Andrea Damante insieme a cena dopo il concerto Ieri sera Andrea Damante e Giulia De Lellis sono stati sorpresi ad assistere allo stesso concerto. Difatti i due ex innamorati hanno pubblicato delle foto sui social, che hanno lasciato pochi dubbi ai rispettivi fan. Tuttavia non è dato sapere se i due siano andati a tale evento insieme o se magari avranno avuto modo di incontrarsi una volta lì. Ma non è finita qua perchè proprio ...

15 gadget a tema Pac-Man da avere assolutamente : Oggi compie 38 anni un videogame che ha segnato indelebilmente la storia sia dei videogiochi sia della cultura pop: Pac-Man. Dal 1980 a oggi il successo è stato tale da rendere la sua faccia gialla di una vera e propria icona, spesso usata per rappresentare il concetto generale di videogame. Ma non solo: la yellow face con bocca famelica spalancata non è certo meno famosa dell’altra celeberrima faccia gialla, ossia lo Smile anni Ottanta ...

PacG - UE vuole mantenere cooperazione tra imprese europee e Iran - : "I paesi dell'UE danno doppio significato al mantenimento del piano d'azione globale comune , PACG , , e la volontà politica dell'UE è quella di implementare il PACG e portare avanti la cooperazione ...

MotoGp - Iannone non si caPacita dopo la caduta di Le Mans : “è stato un incidente davvero molto strano” : Andrea Iannone ha provato a spiegare la caduta arrivata nel primo giro del Gp di Le Mans, non riuscendo a capacitarsi su cosa sia successo E’ finito dopo pochi giri il Gp di Le Mans di Andrea Iannone, caduto in seguito ad una scivolata che lo ha privato della possibilità di lottare per il podio. AFP/LaPresse Quello che ha coinvolto il rider della Suzuki è stato il primo colpo di scena di una gara davvero spettacolare, che ha visto uscire ...

Morto ex presidente regione Giovanni Pace - i funerali domani in cattedrale S.Giustino Chieti : Chieti - Si svolgeranno domani alle 16 nella cattedrale di San Giustino a Chieti i funerali di Giovanni Pace, ex deputato e presidente emerito della regione Abruzzo, Morto ieri a 84 anni. La camera ardente è allestita nel palazzo della Provincia, a Chieti. ''Pace era un galantuomo, uno degli ultimi di quest'epoca - ha scritto su Facebook il presidente della regione Luciano D'Alfonso. Da consigliere regionale, per 30 mesi ...

Motocross - GP Germania 2018 : Jeffrey Herlings domina a Teutschenthal in gara-1. OPaco sesto posto per Antonio Cairoli : ... dando un po' di spettacolo ad una gara-1 priva di contenuti mentre, in ripresa, il pilota francese della Yamaha Romain Febvre , campione del mondo 2015, in quarta posizione. Un lungo duello è stato, ...

Motocross - GP Germania 2018 : Jeffrey Herlings domina a Teutschenthal in gara-1. OPaco sesto posto per Antonio Cairoli : E’ inarrestabile Jeffrey Herlings, in sella alla KTM, nel Mondiale 2018 di MxGP. In gara-1, a Teutschenthal (Germania), l’olandese ha portato a casa l’undicesima vittoria di manche delle quindici disputate, nell’ottavo round iridato. Un successo mai in discussione, confermando quanto già era emerso nel corso della Qualifying Race di ieri. Alle spalle dell’Olandese volante, un ottimo Tim Gajser che, in sella alla ...

Pd - manca l'intesa : partito sPaccato prima dell'inizio dell'assemblea - : Oggi l'incontro, ma manca ancora l'accordo su una mediazione che eviti la conta. Renzi pronto a parlare. I suoi: occorre "una riflessione ampia che coinvolga tutti i nostri iscritti". Sostenitori ...

Pd : manca ancora intesa - dem sPaccati verso assemblea/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – La realtà, sostengono dalla minoranza Pd, è che “i renziani sanno che la maggioranza schiacciante non c’è più e temono loro per primi la conta”. E’ vero, una ‘maggioranza schiacciante’ non c’è più e su questo concordano anche nell’area dell’ex-segretario. “Noi come loro non sappiamo con precisione quanti delegati domani di presenteranno all’assemblea” ma ...

Pd : manca ancora intesa - dem sPaccati verso assemblea/Adnkronos : Roma, 18 mag. (Adnkronos) – Al momento, è muro contro muro. I dem vanno all’assemblea di domani senza aver raggiunto una mediazione. Come sempre si continuerà a trattare fino all’ultimo minuto utile e non è escluso che alla fine si raggiunga un accordo. Ma, a metà pomeriggio, alla vigilia della riunione di domani all’Ergife le posizioni restano distanti e la conta uno scenario più che concreto. E dire che la giornata era ...

Mourinho-Conte - Pace fatta : 'Ci siamo stretti la mano' : Dopo gli insulti e i pesanti botta risposta, tra Antonio Conte e José Mourinho torna finalmente il sereno. Alla vigilia della finale di Coppa d'Inghilterra, che vedrà domani pomeriggio a Wembley l'...

FA Cup - domani la finale Chelsea-Manchester United. E Conte-Mourinho fanno Pace : Last game. Il senso è questo: domani la finale di FA Cup Chelsea-Manchester United potrebbe passare alla storia come l'ultima presenza di Antonio Conte sulla panchina dei Blues, la numero 106. Nelle ...

Finale FA Cup. Manchester United - Mourinho : 'Con Conte Pace fatta - eravamo stufi' : Non sono mancate le polemiche nelle tante sfide tra Antonio Conte e José Mourinho. Tra litigi, botte e risposte e confronti in campo, il rapporto tra i due non è mai stato dei migliori. Ora un'altra ...

Grande Fratello – Luigi Favoloso senza Pace - spunta l’amante : “siamo stati insieme per 6 mesi” : Cristina Roncalli è stata l’amante di Luigi Favoloso? Le scottanti rivelazioni della bionda e provocante donna potrebbero mettere nei ‘guai’ il fidanzato di Nina Moric Luigi Favoloso, dopo essere stato eliminato dalla casa del Grande Fratello 15 per una protesta in cui si è reso autore di una frase sessista, ha altre gatte da pelare. L’imprenditore napoletano a seguito della breve sbandata per Patrizia Bonetti ...