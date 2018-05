P A | ' Io' | la app per i servizi pubblici

Governo - Sibilia (M5s) : “appoggio degli ex del movimento? Speriamo in persone ragionevoli che hanno a cuore il Paese” : Carlo Sibilia, deputato del M5s, all’uscita dagli uffici della Camera di Via del Vicario chiarisce le scelte del Movimento: “Se Speriamo nell’appoggio degli ex 5 stelle? Piuttosto di tutte le persone ragionevoli che hanno voglia di cambiare il Paese. Malumori? Mah, la discussione fa parte della dialettica politica. Bisogna ragionare sui provvedimenti”. E sulla scelta del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, di ...

Processo Maugeri - al via l’appello per Formigoni&co. Daccò e Simone cercano accordo per “patteggiare” : Pierangelo Daccò, l’imprenditore e presunto faccendiere, e l’ex assessore lombardo Antonio Simone, due degli imputati al Processo di secondo grado in corso a Milano per i casi Maugeri e San Raffaele, chiederanno di patteggiare. Da quanto è stato anticipato in aula l’istanza dovrà essere formalizzata a breve dal sostituto generale Vincenzo Calia e dal Procuratore aggiunto Laura Pedio, che è stato applicato al Processo. Tecnicamente quello di ...

22 maggio - Santa Rita da Cascia : vita e opere più rappresentative : Si celebra oggi, 22 maggio, Santa Rita da Cascia, una delle figure più invocate e venerate dai praticanti cattolici, nacque nel 1381 a Roccaporena, frazione di Cascia (PG). I genitori furono Antonio Lotti ed Amata Ferri, due “pacieri di Cristo” (antenati dei moderni “mediatori civili” e/o ”conciliatori”, ndr) impegnati con le lotte tra guelfi e ghibellini. Le venne dato il nome di MargheRita, ma ben presto tutti la chiamarono Rita. Ragazza ...

3BMeteo - l'app per le previsioni meteo con sistema di fotosegnalazioni - : 3Bmeteo, l'app per le previsioni meteo con sistema di fotosegnalazioni l'applicazione combina la sezione meteo con notizie in tempo reale, articoli di cronaca e curiosità scientifico-ambientali e ...

CLASSIFICA GIRO D'ITALIA 2018/ La maglia rosa e le altre graduatorie. Ultima chance per Froome (16^ tappa) : CLASSIFICA GIRO d’Italia 2018: la maglia rosa è sempre sulle spalle di Simon Yates, anche alla vigilia della 16^ tappa. Le altre graduatorie prima del via della cronometro Trento-Rovereto.(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 13:53:00 GMT)

Tre scritte possibili con SIM Iliad Italia : perché potrebbe apparire Wind? : Sta iniziando un mese di fuoco per quanto riguarda la questione del lancio sul mercato di Iliad Italia. Proprio ieri, su queste pagine, vi ho riportato le ultime notizie per quanto concerne la questione delle infrastrutture, con importanti novità provenienti soprattutto dalla Lombardia. Oggi 22 maggio, invece, vogliamo approfondire un'altra questione importante, vale a dire quello che leggeremo sul nostro display nel momento in cui andremo ad ...

Agricoltura : CREA utilizza il Cloud Computing di Microsoft per l’applicazione di tecnologie digitali : In occasione di Forum PA 2018, Microsoft e CREA, ente vigilato dal Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e dedicato alla ricerca in ambito agroalimentare, hanno annunciato che CREA ha adottato strumenti Microsoft in azioni di ricerca volte al miglioramento della qualità nei settori agricolo, ittico, forestale e nutrizionale. In linea con il tema chiave della manifestazione focalizzata sull’innovazione per la sostenibilità, ...

Aborto : da Cgil presidi in tutto il Veneto per la piena applicazione legge 194 : Venezia, 22 mag. (AdnKronos) - Partecipatissimi, nonostante la pioggia battente, i presidi in tutti i territori del Veneto cui hanno dato vita le donne della Cgil oggi, in occasione del quarantesimo anniversario dalla approvazione della legge 194 sull’interruzione di gravidanza. "Una legge che non è

Aborto : da Cgil presidi in tutto il Veneto per la piena applicazione legge 194 : Venezia, 22 mag. (AdnKronos) – Partecipatissimi, nonostante la pioggia battente, i presidi in tutti i territori del Veneto cui hanno dato vita le donne della Cgil oggi, in occasione del quarantesimo anniversario dalla approvazione della legge 194 sull’interruzione di gravidanza. “Una legge che non è ancora pienamente applicata, come più volte denunciato dal sindacato. In particolare nel Veneto si riscontrano sempre maggiori ...

“Alfa Romeo Stelvio Cup” : emozioni forti per veri appassionati : Dal Passo dello Stelvio a Monte Carlo, la “Alfa Romeo Stelvio Cup” si conclude dopo aver regalato emozioni agli appassionati Si è conclusa la scorsa settimana la seconda edizione di “Stelvio CUP”, l’esclusivo evento dedicato ai clienti di vetture Alfa Romeo che hanno vissuto l’affascinante esperienza di passare dagli oltre 2.270 metri di altitudine del Passo dello Stelvio – il valico automobilistico più alto ...

Giro d'Italia 2018 - tutte le tappe : percorso e altimetria : Si parte da Gerusalemme, novità assoluta: il Giro d'Italia 2018 sarà più speciale che mai. Ecco la guida con tutte le informazioni utili sul Giro d'Italia 2018: le tappe, il calendario, il percorso e le...

Cambio numero Whatsapp senza perdere chat : come funziona : Ottima notizia per tutti coloro che effettuano un Cambio numero Whatsapp e vorrebbero comunicare il nuovo recapito ai propri contatti. L'applicazione di messaggistica da questo momento, almeno per quanto riguarda la sua versione iPhone, consente di effettuare proprio questo passaggio ma con procedura automatica e senza particolare dispendio di energia. Delle novità in atto per il Cambio numero Whatsapp, avevamo pure fornito delle ...

Ciclismo : investito Franky - il pappagallo amico di Michele Scarponi. Fratturata un’ala - serve l’operazione : La deliziosa Franky, il pappagallo che accompagnava il compianto Michele Scarponi durante gli allenamenti, è stata purtroppo investita da un’automobile e si è Fratturata un’ala. Il volatile non è in pericolo di vita e forse tornerà anche a spiccare il volo ma bisogna aspettare l’esito dell’operazione. Franky (un esemplare femmina) è davvero un’istituzione nel mondo del Ciclismo, accompagnava l’Aquila di ...

Giro d’Italia – Percorso - altimetria e favoriti della 16ª tappa : la cronometro Trento-Rovereto ultima chance per Froome e Dumoulin : Oggi la cronometro di Rovereto: la 16ª tappa del Giro d’Italia importantissima per la classifica generale e la lotta per il podio L’attesa sta per terminare! Avrà il via alle 13.20 di oggi la cronometro individuale che potrebbe essere fondamentale per sconvolgere la classifica generale. Occhi puntatissimi su Tom Dumoulin, campione del mondo in carica, ma anche su Chris Froome. Fabio Ferrari/LaPresse I due corridori sulla carta sono i ...