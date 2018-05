Overwatch | il director ripone molte speranze nel cross-platform

Director di Overwatch : "il matchmaking specifico per ogni ruolo rovinerebbe la natura stessa del gioco" : I giocatori più navigati di Overwatch lo sapranno, riuscire a comporre una squadra ben bilanciata è uno degli elementi chiave per arrivare alla vittoria della partita. Spesso però gli utenti sono tentati di selezionare l'eroe con cui si trovano meglio, piuttosto che fare un passo indietro e prendere il giusto personaggio in base alla composizione della propria squadra.Per questo, una buona parte della community chiede da tempo l'implementazione ...